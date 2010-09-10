Автовокзал Приокский - Рязань 2

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Автовокзал Приокский Рязань 2

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 08 сен 2016, 17:45

Radakt писал(а):Здравствуйте Подскажите, пожалуйста, как быстрее проехать от вокзала Рязань1 до автовокзала Приокский Торговый городок. Утром в субботу. Спасибо ответившим.


На такси быстрее всего

Если на общественном транспорте, то пешком до ост. Площадь Победы, перейти на другую сторону дороги, и дальше маршрутка 41 и 73, наверняка еще какая-нибудь есть, меня дополнят или сходи на bus62.ru

Ну или так
https://yandex.ru/maps/-/CZrDUPYV
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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EdwinDaync
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 18:27

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Сообщение EdwinDaync » 35 минут назад

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