Djomid писал(а):

Лотерея - это скорее хобби с видом на подзаработок, но вот выиграть дело тут весьма непростое. Как удача повернётся. Я с лотереек слез, так как ну не фартит мне в них. Теперь увлёкся ставками на спорт. Как по мне, так тут чуток помудрённее, конечно, но и выиграть гораздо проще, и удача тут гораздо в меньшей мере влияет. Тяготею я к футболу. Футбик мне ближе всего остального. Прогнозы. Игра - это жизнь, а жизнь - это и есть игра !