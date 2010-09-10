Лотерея, хобби или вид заработка?
А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.
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Re: Лотерея, хобби или вид заработка?
не возможно зарабатывать на лотерее, но можно выйграть. Заработок подразумевает работу, а это точно не работа
Re: Лотерея, хобби или вид заработка?
Djomid писал(а):Лотерея - это скорее хобби с видом на подзаработок, но вот выиграть дело тут весьма непростое. Как удача повернётся . Я с лотереек слез, так как ну не фартит мне в них. Теперь увлёкся ставками на спорт. Как по мне, так тут чуток помудрённее, конечно, но и выиграть гораздо проще, и удача тут гораздо в меньшей мере влияет. Тяготею я к футболу. Футбик мне ближе всего остального. Прогнозы. Игра - это жизнь, а жизнь - это и есть игра !
Я тоже очень увлекаюсь ставками на спорт. Для того что бы выигрывать я слежу за результатами матчей, читаю постоянно спортивные новости, через инет смотрю прямые трансляции футбольных матчей и т. д! Ставки делаю обычно тпо этой - http://www.betting-prognoz.com/p/blog-page_13.html стратегии. Я на ставках выиграл больше чем проиграл! (где то в полтора раза больше виграл!). Ничего сложного! =)
Re: Лотерея, хобби или вид заработка?
Лотерея - это вид проигрыша на 99 %.
Re: Лотерея, хобби или вид заработка?
А я не для хобби ставлю, а для заработка и по моему очень неплохого. Ставлю не часто, примерно разок в неделю, но заряжаю только и только на точный исход матча. Вот в таких случаях можно говорить и об удовольствии и о хобби. Да, естественно, достается инфа от http://dogovornoi-match.ru/ не дешево, но зато и маржа достаточная. А вообще то, лучше всего тем у кого хобби и деятельность по заработку совпадают, у них все идет без напряга.
Re: Лотерея, хобби или вид заработка?
Ну как по мне лотерея-это прошлый век, сейчас в современном мире всё в онлайне. Я нашла для себя приложение http://bukmekerskaya.online/mobilnaya-versiya-fonbet/ удобно, можно ставить и играть прям со смартфона. Для начала изучите рейтинг букмекеров, чтобы найти контору, у которой коэффициенты повыше, и нет проблем с выводом средств. После этого ознакомьтесь со стратегиями, выберите одну из них, и строго её придерживайтесь. Что важней всего - никогда не делайте ставки сгоряча, когда хочется резко отыграться. Нужно стараться сохранять максимальное спокойствие, и всегда действовать по выбранной стратегии. Тогда будет шанс, постоянно оставаться в плюсе.
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