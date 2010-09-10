Лотерея, хобби или вид заработка?

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Мисс_Ру
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 07 май 2016, 14:41

Re: Лотерея, хобби или вид заработка?

Сообщение Мисс_Ру » 27 июн 2016, 15:59

не возможно зарабатывать на лотерее, но можно выйграть. Заработок подразумевает работу, а это точно не работа
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hanuileri
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 12:59

Re: Лотерея, хобби или вид заработка?

Сообщение hanuileri » 14 июл 2016, 12:02

Djomid писал(а):Лотерея - это скорее хобби с видом на подзаработок, но вот выиграть дело тут весьма непростое. Как удача повернётся :D . Я с лотереек слез, так как ну не фартит мне в них. Теперь увлёкся ставками на спорт. Как по мне, так тут чуток помудрённее, конечно, но и выиграть гораздо проще, и удача тут гораздо в меньшей мере влияет. Тяготею я к футболу. Футбик мне ближе всего остального. Прогнозы. Игра - это жизнь, а жизнь - это и есть игра ! :wink:


Я тоже очень увлекаюсь ставками на спорт. Для того что бы выигрывать я слежу за результатами матчей, читаю постоянно спортивные новости, через инет смотрю прямые трансляции футбольных матчей и т. д! Ставки делаю обычно тпо этой - http://www.betting-prognoz.com/p/blog-page_13.html стратегии. Я на ставках выиграл больше чем проиграл! (где то в полтора раза больше виграл!). Ничего сложного! =)
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Инга K
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 21:24

Re: Лотерея, хобби или вид заработка?

Сообщение Инга K » 07 окт 2016, 21:39

Лотерея - это вид проигрыша на 99 %.
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Ferz
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 янв 2017, 16:26

Re: Лотерея, хобби или вид заработка?

Сообщение Ferz » 26 янв 2017, 16:27

А я не для хобби ставлю, а для заработка и по моему очень неплохого. Ставлю не часто, примерно разок в неделю, но заряжаю только и только на точный исход матча. Вот в таких случаях можно говорить и об удовольствии и о хобби. Да, естественно, достается инфа от http://dogovornoi-match.ru/ не дешево, но зато и маржа достаточная. А вообще то, лучше всего тем у кого хобби и деятельность по заработку совпадают, у них все идет без напряга.
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inga87
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 02 фев 2017, 14:05

Re: Лотерея, хобби или вид заработка?

Сообщение inga87 » 10 минут назад

Ну как по мне лотерея-это прошлый век, сейчас в современном мире всё в онлайне. Я нашла для себя приложение http://bukmekerskaya.online/mobilnaya-versiya-fonbet/ удобно, можно ставить и играть прям со смартфона. Для начала изучите рейтинг букмекеров, чтобы найти контору, у которой коэффициенты повыше, и нет проблем с выводом средств. После этого ознакомьтесь со стратегиями, выберите одну из них, и строго её придерживайтесь. Что важней всего - никогда не делайте ставки сгоряча, когда хочется резко отыграться. Нужно стараться сохранять максимальное спокойствие, и всегда действовать по выбранной стратегии. Тогда будет шанс, постоянно оставаться в плюсе.
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