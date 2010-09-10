Лотерея, хобби или вид заработка?

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щукин
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16

Re: Лотерея, хобби или вид заработка?

Сообщение щукин » 04 май 2018, 20:40

Но есть и один процент которому везет, не так ли? Так же можно просто поиграть без вложений. Вот например на тут можно получить острые ощущения не вкладываясь ни копейки. Так что это как кому нравится и все мы в праве выбирать тот вид развлечений что нам подходит.
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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Re: Лотерея, хобби или вид заработка?

Сообщение Hijid » Сегодня, 14:56

Лотерея - это дело везения. Я предпочитаю азартные игры на http://igrovyeavtomaty24.review где нужно думать головой, а не когда тебе снова повезет.
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