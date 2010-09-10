Лотерея, хобби или вид заработка?

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щукин
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16

Re: Лотерея, хобби или вид заработка?

Сообщение щукин » 04 май 2018, 20:40

Но есть и один процент которому везет, не так ли? Так же можно просто поиграть без вложений. Вот например на тут можно получить острые ощущения не вкладываясь ни копейки. Так что это как кому нравится и все мы в праве выбирать тот вид развлечений что нам подходит.
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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Re: Лотерея, хобби или вид заработка?

Сообщение Hijid » 13 авг 2018, 14:56

Лотерея - это дело везения. Я предпочитаю азартные игры на http://igrovyeavtomaty24.review где нужно думать головой, а не когда тебе снова повезет.
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LitvinA
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 16:48

Re: Лотерея, хобби или вид заработка?

Сообщение LitvinA » 14 авг 2018, 23:48

Что что а таким не увлекаюсь. Так можно все деньги на лотереи спустить.
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щукин
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16

Re: Лотерея, хобби или вид заработка?

Сообщение щукин » Вчера, 19:12

Можно спустить, а можно и нет. Вот например на этом сайте https://slots.com.ua/ можно поиграть в игровые автоматы совершенно бесплатно и не получить при этом массу положительных эмоций. Так что каждый сам для себя выбирает те развлечения, которые ему больше всего подходят.
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