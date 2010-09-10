Лотерея, хобби или вид заработка?
А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.
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Re: Лотерея, хобби или вид заработка?
Но есть и один процент которому везет, не так ли? Так же можно просто поиграть без вложений. Вот например на тут можно получить острые ощущения не вкладываясь ни копейки. Так что это как кому нравится и все мы в праве выбирать тот вид развлечений что нам подходит.
Re: Лотерея, хобби или вид заработка?
Лотерея - это дело везения. Я предпочитаю азартные игры на http://igrovyeavtomaty24.review где нужно думать головой, а не когда тебе снова повезет.
Re: Лотерея, хобби или вид заработка?
Что что а таким не увлекаюсь. Так можно все деньги на лотереи спустить.
Re: Лотерея, хобби или вид заработка?
Можно спустить, а можно и нет. Вот например на этом сайте https://slots.com.ua/ можно поиграть в игровые автоматы совершенно бесплатно и не получить при этом массу положительных эмоций. Так что каждый сам для себя выбирает те развлечения, которые ему больше всего подходят.
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