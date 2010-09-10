Лотерея, хобби или вид заработка?

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LitvinA
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 16:48

Re: Лотерея, хобби или вид заработка?

Сообщение LitvinA » 14 авг 2018, 23:48

Что что а таким не увлекаюсь. Так можно все деньги на лотереи спустить.
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Viluar
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 01 янв 2017, 11:07

Re: Лотерея, хобби или вид заработка?

Сообщение Viluar » 18 дек 2018, 21:05

у каждого по своему.
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VladimirRon
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 17:43

Re: Лотерея, хобби или вид заработка?

Сообщение VladimirRon » Сегодня, 20:14

Я не азартный человек и не покупаю лотерейные билеты. Иногда могу покрутить слоты на этом https://solcasino.info/ сайте. На нем много интересный игр, крутая графика и нет проблем с выводом денег. Кто-то еще пробовал играть в казино?
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