Лотерея, хобби или вид заработка?
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Re: Лотерея, хобби или вид заработка?
Что что а таким не увлекаюсь. Так можно все деньги на лотереи спустить.
Re: Лотерея, хобби или вид заработка?
у каждого по своему.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 17:43
Re: Лотерея, хобби или вид заработка?
Я не азартный человек и не покупаю лотерейные билеты. Иногда могу покрутить слоты на этом https://solcasino.info/ сайте. На нем много интересный игр, крутая графика и нет проблем с выводом денег. Кто-то еще пробовал играть в казино?
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