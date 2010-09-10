Рязань-Александра-Невского-Мары
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
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Рязань-Александра-Невского-Мары
Здравствуйте, подскажите не местному как проще добраться с Рязани на общественном транспорте. Планирую поездку на весну следующего года, хочу посетить родину предков. Конечный пункт-с. Мары Александро-Невского р-на (ранее Новодеревснкий р-н). Особенно отрезок Ряжск (либо Александро-Невский)-Мары интересует, откуда лучше выезжать. И вообще жилая ли деревня Мары, т.к. в интернете не смог найти информации, по переписи 80 человек, однако в соц. сетях нет ни одного жителя-уроженца этой деревни.
Сам живу в Сибири, дед-прадед и прочие родственники из этой деревни.
Рад буду, если откликнется житель с. Мары.
Сам живу в Сибири, дед-прадед и прочие родственники из этой деревни.
Рад буду, если откликнется житель с. Мары.
Re: Рязань-Александра-Невского-Мары
Если туда что-то и ходит, то только что-то локальное из Ряжска или Александра-Невского
Может кстати и ничего не ходить, тогда либо такси либо попутка
Как вариант - доехать до Рязани, взять машину на прокат и вперед, всего 145 км
Ну или до Ряжска, а там на велике, километров 30
Может кстати и ничего не ходить, тогда либо такси либо попутка
Как вариант - доехать до Рязани, взять машину на прокат и вперед, всего 145 км
Ну или до Ряжска, а там на велике, километров 30
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: Рязань-Александра-Невского-Мары
там локальное - железная дорога. ОТ станции 10 км до деревни. См. расписание электричек. Позвонить можно в бурминское сельское поселение и все распросить + 7 (49158) 9-32-85
В контакте есть группа Бурминка.
В контакте есть группа Бурминка.
Re: Рязань-Александра-Невского-Мары
Sergik22
Посмотри на Яндекс-картах или в Гугле.
https://www.google.ru/maps/@53.5871753,40.3567346,14z
Деревня Мары находится в тупике. По спутнику в деревне осталось домов 20 максимум. 99% что никакой общественный транспорт туда не ходит. Рядом есть платформа Шереметьево и село Бурминка. Там ещё есть жизнь. Ходят электрички. Не удивлюсь, если нищеброды из Бурминок чапают 5 км до платформы пешком. Так что кратчайший и самый нищебродский путь - на электричке едешь до платформы Шереметьево. Там находишь аборигена/дачника. Он тебя везёт до деревни. Обычно летом в деревнях ещё есть жизнь/дачники, вероятность найти человека с машиной довольно высока. Если есть бабло - то вообще не проблема нанять такси хоть от самой Сибири, не то что от Ряжска или Александро-Невского.
Вот сайт с расписанием электричек:
http://pass.rzd.ru/timetable/public/ru? ... 25.08.2014
Посмотри на Яндекс-картах или в Гугле.
https://www.google.ru/maps/@53.5871753,40.3567346,14z
Деревня Мары находится в тупике. По спутнику в деревне осталось домов 20 максимум. 99% что никакой общественный транспорт туда не ходит. Рядом есть платформа Шереметьево и село Бурминка. Там ещё есть жизнь. Ходят электрички. Не удивлюсь, если нищеброды из Бурминок чапают 5 км до платформы пешком. Так что кратчайший и самый нищебродский путь - на электричке едешь до платформы Шереметьево. Там находишь аборигена/дачника. Он тебя везёт до деревни. Обычно летом в деревнях ещё есть жизнь/дачники, вероятность найти человека с машиной довольно высока. Если есть бабло - то вообще не проблема нанять такси хоть от самой Сибири, не то что от Ряжска или Александро-Невского.
Вот сайт с расписанием электричек:
http://pass.rzd.ru/timetable/public/ru? ... 25.08.2014
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Рязань-Александра-Невского-Мары
Я сейчас как николс поступлю).
В 77 году мы ездили в от вуза яблоки собирать, а в бурминку возили их менять на алкоголь). Однажды 53й сдох и мне пришлось ночевать в стогу под осенним околонулевым дождем..
Жуткие там места...
В 77 году мы ездили в от вуза яблоки собирать, а в бурминку возили их менять на алкоголь). Однажды 53й сдох и мне пришлось ночевать в стогу под осенним околонулевым дождем..
Жуткие там места...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Рязань-Александра-Невского-Мары
Всем спасибо, кто откликнулся. Подскажите, как в тех краях с сотовой связью?
И может кто подскажет, какие-либо архивы Рязанской области, где можно покопаться с целью восстановления истории семьи. Интересует 19 век и начало 20-го.
Просто в том селе и в селах поблизости жило несколько моих предков, с моей фамилией. Все, кроме деда, либо погибли, либо пропали без вести в Великую Отечественную, я-единственный носитель фамилии и продолжатель рода. Хотелось бы восстановить историю фамилии и семьи. )
И реально ли купить дом-землю в Марах? Не пойму все же-она жилая или заброшенная и используется как дачи.
И может кто подскажет, какие-либо архивы Рязанской области, где можно покопаться с целью восстановления истории семьи. Интересует 19 век и начало 20-го.
Просто в том селе и в селах поблизости жило несколько моих предков, с моей фамилией. Все, кроме деда, либо погибли, либо пропали без вести в Великую Отечественную, я-единственный носитель фамилии и продолжатель рода. Хотелось бы восстановить историю фамилии и семьи. )
И реально ли купить дом-землю в Марах? Не пойму все же-она жилая или заброшенная и используется как дачи.
Re: Рязань-Александра-Невского-Мары
У МТС так http://www.corp.ryazan.mts.ru/help/mts/coverage/
У Мегафон так http://rzn.megafon.ru/internet/
У Мегафон так http://rzn.megafon.ru/internet/
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Рязань-Александра-Невского-Мары
Sergik22 писал(а):Здравствуйте, подскажите не местному как проще добраться с Рязани на общественном транспорте. Планирую поездку на весну следующего года, хочу посетить родину предков. Конечный пункт-с. Мары Александро-Невского р-на (ранее Новодеревснкий р-н). Особенно отрезок Ряжск (либо Александро-Невский)-Мары интересует, откуда лучше выезжать. И вообще жилая ли деревня Мары, т.к. в интернете не смог найти информации, по переписи 80 человек, однако в соц. сетях нет ни одного жителя-уроженца этой деревни.
Сам живу в Сибири, дед-прадед и прочие родственники из этой деревни.
Рад буду, если откликнется житель с. Мары.
Мой отец родился и вырос в д. Мары. Живёт в Воронежской области. В 2014 году впервые после 65 лет он навестил деревню. Искал кого-нибудь из своих воспоминаний. мечтает съездить ещё ра
Re: Рязань-Александра-Невского-Мары
Откликнитесь - может быть, ваши родные имой отец знали друг друга
Re: Рязань-Александра-Невского-Мары
Так он вСибири живет или а Воронежской области??
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:26
Рязань Александра Невского Мары
Первая передача интересная. Те, кто за Сталина, не могут быть против Невского.
Кстати, голос за кадром репортажа о Невском, - это неизменённый голос ведущего "ФРЭНКИ-ШОУ". Инкогнито раскрыто
Кстати, голос за кадром репортажа о Невском, - это неизменённый голос ведущего "ФРЭНКИ-ШОУ". Инкогнито раскрыто
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