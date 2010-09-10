Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 24 авг 2014, 19:56

Если туда что-то и ходит, то только что-то локальное из Ряжска или Александра-Невского

Может кстати и ничего не ходить, тогда либо такси либо попутка

Как вариант - доехать до Рязани, взять машину на прокат и вперед, всего 145 км

Ну или до Ряжска, а там на велике, километров 30

Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!

Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...