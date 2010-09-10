Рязань-Александра-Невского-Мары

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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Sergik22
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 авг 2014, 18:50

Рязань-Александра-Невского-Мары

Сообщение Sergik22 » 24 авг 2014, 19:00

Здравствуйте, подскажите не местному как проще добраться с Рязани на общественном транспорте. Планирую поездку на весну следующего года, хочу посетить родину предков. Конечный пункт-с. Мары Александро-Невского р-на (ранее Новодеревснкий р-н). Особенно отрезок Ряжск (либо Александро-Невский)-Мары интересует, откуда лучше выезжать. И вообще жилая ли деревня Мары, т.к. в интернете не смог найти информации, по переписи 80 человек, однако в соц. сетях нет ни одного жителя-уроженца этой деревни.
Сам живу в Сибири, дед-прадед и прочие родственники из этой деревни.

Рад буду, если откликнется житель с. Мары.
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Рязань-Александра-Невского-Мары

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 24 авг 2014, 19:56

Если туда что-то и ходит, то только что-то локальное из Ряжска или Александра-Невского
Может кстати и ничего не ходить, тогда либо такси либо попутка
Как вариант - доехать до Рязани, взять машину на прокат и вперед, всего 145 км
Ну или до Ряжска, а там на велике, километров 30
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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никанора
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1079
Зарегистрирован: 16 апр 2010, 11:55
Откуда: Рязань

Re: Рязань-Александра-Невского-Мары

Сообщение никанора » 24 авг 2014, 20:30

там локальное - железная дорога. ОТ станции 10 км до деревни. См. расписание электричек. Позвонить можно в бурминское сельское поселение и все распросить + 7 (49158) 9-32-85

В контакте есть группа Бурминка.
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3622
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Рязань-Александра-Невского-Мары

Сообщение Колхозник » 24 авг 2014, 21:13

Sergik22
Посмотри на Яндекс-картах или в Гугле.
https://www.google.ru/maps/@53.5871753,40.3567346,14z
Деревня Мары находится в тупике. По спутнику в деревне осталось домов 20 максимум. 99% что никакой общественный транспорт туда не ходит. Рядом есть платформа Шереметьево и село Бурминка. Там ещё есть жизнь. Ходят электрички. Не удивлюсь, если нищеброды из Бурминок чапают 5 км до платформы пешком. Так что кратчайший и самый нищебродский путь - на электричке едешь до платформы Шереметьево. Там находишь аборигена/дачника. Он тебя везёт до деревни. Обычно летом в деревнях ещё есть жизнь/дачники, вероятность найти человека с машиной довольно высока. Если есть бабло - то вообще не проблема нанять такси хоть от самой Сибири, не то что от Ряжска или Александро-Невского.
Вот сайт с расписанием электричек:
http://pass.rzd.ru/timetable/public/ru? ... 25.08.2014
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11191
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Рязань-Александра-Невского-Мары

Сообщение UNCLE1911 » 24 авг 2014, 21:24

Я сейчас как николс поступлю).
В 77 году мы ездили в от вуза яблоки собирать, а в бурминку возили их менять на алкоголь). Однажды 53й сдох и мне пришлось ночевать в стогу под осенним околонулевым дождем..
Жуткие там места...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Sergik22
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 авг 2014, 18:50

Re: Рязань-Александра-Невского-Мары

Сообщение Sergik22 » 24 авг 2014, 23:50

Всем спасибо, кто откликнулся. Подскажите, как в тех краях с сотовой связью?
И может кто подскажет, какие-либо архивы Рязанской области, где можно покопаться с целью восстановления истории семьи. Интересует 19 век и начало 20-го.
Просто в том селе и в селах поблизости жило несколько моих предков, с моей фамилией. Все, кроме деда, либо погибли, либо пропали без вести в Великую Отечественную, я-единственный носитель фамилии и продолжатель рода. Хотелось бы восстановить историю фамилии и семьи. )
И реально ли купить дом-землю в Марах? Не пойму все же-она жилая или заброшенная и используется как дачи.
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2813
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Рязань-Александра-Невского-Мары

Сообщение Док » 25 авг 2014, 01:17

У МТС так http://www.corp.ryazan.mts.ru/help/mts/coverage/
У Мегафон так http://rzn.megafon.ru/internet/
Your friend in time Emmet L.Brown
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Валерия К
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 22:13

Re: Рязань-Александра-Невского-Мары

Сообщение Валерия К » 30 сен 2016, 22:19

Sergik22 писал(а):Здравствуйте, подскажите не местному как проще добраться с Рязани на общественном транспорте. Планирую поездку на весну следующего года, хочу посетить родину предков. Конечный пункт-с. Мары Александро-Невского р-на (ранее Новодеревснкий р-н). Особенно отрезок Ряжск (либо Александро-Невский)-Мары интересует, откуда лучше выезжать. И вообще жилая ли деревня Мары, т.к. в интернете не смог найти информации, по переписи 80 человек, однако в соц. сетях нет ни одного жителя-уроженца этой деревни.
Сам живу в Сибири, дед-прадед и прочие родственники из этой деревни.

Рад буду, если откликнется житель с. Мары.


Мой отец родился и вырос в д. Мары. Живёт в Воронежской области. В 2014 году впервые после 65 лет он навестил деревню. Искал кого-нибудь из своих воспоминаний. мечтает съездить ещё ра
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Валерия К
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 22:13

Re: Рязань-Александра-Невского-Мары

Сообщение Валерия К » 30 сен 2016, 22:44

Откликнитесь - может быть, ваши родные имой отец знали друг друга
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11191
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Рязань-Александра-Невского-Мары

Сообщение UNCLE1911 » 30 сен 2016, 23:09

Так он вСибири живет или а Воронежской области??
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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vistailDom
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:26

Рязань Александра Невского Мары

Сообщение vistailDom » Сегодня, 14:13

Первая передача интересная. Те, кто за Сталина, не могут быть против Невского.
Кстати, голос за кадром репортажа о Невском, - это неизменённый голос ведущего "ФРЭНКИ-ШОУ". Инкогнито раскрыто
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