Что нам стоит дом построить!

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1758
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Что нам стоит дом построить!

Сообщение АЛСНщик » 12 ноя 2016, 09:47

Дед Анатольич писал(а):
listen10 писал(а): В моём понимании "хороший дом",- это от 5млн.

Это сейчас не так много. Все заламывают будь здоров за свои дома. Но... никто по окрестностям не берет.

В теперешней экономической ситуации от 5 млн и выше в Рязанской области может стоить не просто хороший, а просто какой-то уникальный дом. Даже за те дома, которые в 2011 уходили за 6 млн, сейчас дают всего четыре.
Впрочем, в настоящее время дома хоть кому-то нужны: при СССР, в 90-е годы и в самом начале 2000-х от домов все шарахались как чёрт от ладана (кроме разве что Мордвы - они не признают многоквартирной застройки) и за квартиру в Рязани, когда их куплю-продажу разрешили, можно было купить несколько хороших домов.
Последний раз редактировалось АЛСНщик 12 ноя 2016, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1758
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Что нам стоит дом построить!

Сообщение АЛСНщик » 12 ноя 2016, 09:53

listen10 писал(а):Аренда однушки в лучшем случае 20тр/мес.

Какая-то шикарная однушка :? Малый центр города?
listen10 писал(а):...и ехать в Р-н-Дону, там хороший дом стоит менее поллимона.

Сильно сомневаюсь :P Хотя, с учётом того, что в Таганроге в кондукторы трамваев идут мужики, масштаб цен и зарплат в тех краях может быть иным, нежели в Рязанской области.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Что нам стоит дом построить!

Сообщение listen10 » 12 ноя 2016, 10:36

АЛСНщик писал(а):
listen10 писал(а):Аренда однушки в лучшем случае 20тр/мес.

Какая-то шикарная однушка :? Малый центр города?

Однушки разные бывают,но это так,чтобы считать легче было. Обычно они от 11 до 13тр.
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za stalina
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 21:10

Re: Что нам стоит дом построить!

Сообщение za stalina » 20 минут назад

voda-ryaz.ru
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za stalina
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 21:10

Re: Что нам стоит дом построить!

Сообщение za stalina » 14 минут назад

Есть сайт на котором можно заказать комплект для забивания скважины самому voda-ryaz.ru
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