Что нам стоит дом построить!
Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.
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Re: Что нам стоит дом построить!
Дед Анатольич писал(а):listen10 писал(а): В моём понимании "хороший дом",- это от 5млн.
Это сейчас не так много. Все заламывают будь здоров за свои дома. Но... никто по окрестностям не берет.
В теперешней экономической ситуации от 5 млн и выше в Рязанской области может стоить не просто хороший, а просто какой-то уникальный дом. Даже за те дома, которые в 2011 уходили за 6 млн, сейчас дают всего четыре.
Впрочем, в настоящее время дома хоть кому-то нужны: при СССР, в 90-е годы и в самом начале 2000-х от домов все шарахались как чёрт от ладана (кроме разве что Мордвы - они не признают многоквартирной застройки) и за квартиру в Рязани, когда их куплю-продажу разрешили, можно было купить несколько хороших домов.
Последний раз редактировалось АЛСНщик 12 ноя 2016, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
Re: Что нам стоит дом построить!
listen10 писал(а):Аренда однушки в лучшем случае 20тр/мес.
Какая-то шикарная однушка Малый центр города?
listen10 писал(а):...и ехать в Р-н-Дону, там хороший дом стоит менее поллимона.
Сильно сомневаюсь Хотя, с учётом того, что в Таганроге в кондукторы трамваев идут мужики, масштаб цен и зарплат в тех краях может быть иным, нежели в Рязанской области.
Re: Что нам стоит дом построить!
АЛСНщик писал(а):listen10 писал(а):Аренда однушки в лучшем случае 20тр/мес.
Какая-то шикарная однушка Малый центр города?
Однушки разные бывают,но это так,чтобы считать легче было. Обычно они от 11 до 13тр.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 18 фев 2017, 21:10
Re: Что нам стоит дом построить!
voda-ryaz.ru
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 18 фев 2017, 21:10
Re: Что нам стоит дом построить!
Есть сайт на котором можно заказать комплект для забивания скважины самому voda-ryaz.ru
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