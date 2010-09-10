Сообщение АЛСНщик » 12 ноя 2016, 09:47

Дед Анатольич писал(а): listen10 писал(а): В моём понимании "хороший дом",- это от 5млн.

Это сейчас не так много. Все заламывают будь здоров за свои дома. Но... никто по окрестностям не берет. Это сейчас не так много. Все заламывают будь здоров за свои дома. Но... никто по окрестностям не берет.

В теперешней экономической ситуации от 5 млн и выше в Рязанской области может стоить не просто хороший, а просто какой-то уникальный дом. Даже за те дома, которые в 2011 уходили за 6 млн, сейчас дают всего четыре.Впрочем, в настоящее время дома хоть кому-то нужны: при СССР, в 90-е годы и в самом начале 2000-х от домов все шарахались как чёрт от ладана (кроме разве что Мордвы - они не признают многоквартирной застройки) и за квартиру в Рязани, когда их куплю-продажу разрешили, можно было купить несколько хороших домов.