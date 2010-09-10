Что нам стоит дом построить!

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Что нам стоит дом построить!

Сообщение listen10 » 12 ноя 2016, 10:36

АЛСНщик писал(а):
listen10 писал(а):Аренда однушки в лучшем случае 20тр/мес.

Какая-то шикарная однушка :? Малый центр города?

Однушки разные бывают,но это так,чтобы считать легче было. Обычно они от 11 до 13тр.
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za stalina
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 21:10

Re: Что нам стоит дом построить!

Сообщение za stalina » 28 фев 2017, 20:57

voda-ryaz.ru
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za stalina
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 21:10

Re: Что нам стоит дом построить!

Сообщение za stalina » 28 фев 2017, 21:03

Есть сайт на котором можно заказать комплект для забивания скважины самому voda-ryaz.ru
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роза03
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 24 ноя 2015, 21:54

Re: Что нам стоит дом построить!

Сообщение роза03 » 18 минут назад

доброй ночи, а мы покупали светильники тут svetodom.ru там большой выбор светильников, как раз вам подойдет
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