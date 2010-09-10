Что нам стоит дом построить!
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Re: Что нам стоит дом построить!
АЛСНщик писал(а):listen10 писал(а):Аренда однушки в лучшем случае 20тр/мес.
Какая-то шикарная однушка Малый центр города?
Однушки разные бывают,но это так,чтобы считать легче было. Обычно они от 11 до 13тр.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 18 фев 2017, 21:10
Re: Что нам стоит дом построить!
voda-ryaz.ru
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 18 фев 2017, 21:10
Re: Что нам стоит дом построить!
Есть сайт на котором можно заказать комплект для забивания скважины самому voda-ryaz.ru
Re: Что нам стоит дом построить!
доброй ночи, а мы покупали светильники тут svetodom.ru там большой выбор светильников, как раз вам подойдет
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