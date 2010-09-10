Сообщение Колхозник » 20 фев 2016, 13:13

Mike Fio писал(а): Мда, не первый раз тоже слышу уже про чудо плинтуса от Колхозника. Фотки чтоли выложи сего произведения искусства. А то всех ремонтников от простых до "'элитных" в комплексы кривых рук загнал Мда, не первый раз тоже слышу уже про чудо плинтуса от Колхозника. Фотки чтоли выложи сего произведения искусства. А то всех ремонтников от простых до "'элитных" в комплексы кривых рук загнал

Плинтус это мелочи. Заострять внимание на них я бы не хотел. Это просто иллюстрация на тему: "отчего всё так рукожопо". Оттого рукожопо, что народ не парится. Тебе тут человек чотко объяснил как он подгоняет плинтуса в элитных ремонтах. Болгаркой. Так же делается и всё остальное. Дофига даже неплохих мастеров корячатся совершенно втупую в абсолютно элементарных местах.Вот по просьбам трудящихся мутная фотка на телефон, плинтусу уже лет 10, самый дешёвый на тот момент, крепление на кляммеры, подгонял вручную, ничего не отваливается как ни странно с этих кляммеров. Альтернатива этому запилу на то время - наружный уголок не в цвет.