Советы по выбору бригады или компании по ремонту
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Советы по выбору бригады или компании по ремонту
Мда, не первый раз тоже слышу уже про чудо плинтуса от Колхозника. Фотки чтоли выложи сего произведения искусства. А то всех ремонтников от простых до "'элитных" в комплексы кривых рук загнал . Они уже герметиком стыки мазать начинают. Хотя как я понимаю нахлобучки эти в цвет щас любой, тон в тон к плинтусу в чем их уродливость то, никаких щелей. Меньше всего кто то смотрит на такую фигню, отсутствие плинтуса - да заметно Может и прям пипец глазам. Ждем фото, а не просто слова...
Re: Советы по выбору бригады или компании по ремонту
Andrey E. писал(а):А вот прямые стыки без соединителей - это что-то интересное. Пластик на резе подплавляется, идеально засверлить по высоте и прижиму состыкующиеся края нужно очень постараться...
Хотелось бы увидеть хотя бы фото этого произведения искусств!)
Нормально всё получается. Надо только плинтуса брать нормальные, которые прищёлкиваются к стене. Стены и полы ровнять. Щелочку в полмиллиметра между плинтусами реально никто не увидит. А вот соединитель увидеть могут.
Нестандартные углы - сейчас, слава богу, есть электронные угломеры и торцовочные пилы. Пилить болгаркой - ну да, чего бы в "элитном ремонте" не попилить пластиковые плинтуса болгаркой и не подгонять их на глаз.
Самые страшные ремонты, которые я видел, сделаны не руконогими профессиональными мастерами, а самими людьми, "для себя".
Вот для примера человек потрудился-заснял:
https://youtu.be/W0i1Tgme6RQ?t=19s
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Советы по выбору бригады или компании по ремонту
Mike Fio писал(а):Мда, не первый раз тоже слышу уже про чудо плинтуса от Колхозника. Фотки чтоли выложи сего произведения искусства. А то всех ремонтников от простых до "'элитных" в комплексы кривых рук загнал
Плинтус это мелочи. Заострять внимание на них я бы не хотел. Это просто иллюстрация на тему: "отчего всё так рукожопо". Оттого рукожопо, что народ не парится. Тебе тут человек чотко объяснил как он подгоняет плинтуса в элитных ремонтах. Болгаркой. Так же делается и всё остальное. Дофига даже неплохих мастеров корячатся совершенно втупую в абсолютно элементарных местах.
Вот по просьбам трудящихся мутная фотка на телефон, плинтусу уже лет 10, самый дешёвый на тот момент, крепление на кляммеры, подгонял вручную, ничего не отваливается как ни странно с этих кляммеров. Альтернатива этому запилу на то время - наружный уголок не в цвет.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Советы по выбору бригады или компании по ремонту
Не ну плинтусов много канеш. Я думал речь идет о пластиковых с кабельканалом. На прищелках точно не взял бы - фигня полная. Везде минусую этом барахлу. Если разок отщелкнется от задевания, то уже держатся не будет. Если не считать, что плинтус не в цвет линолеума, и на фоне такого классного винтажного ковра и шкафа попытка зачетная.
Re: Советы по выбору бригады или компании по ремонту
Делал недавно неэлитный(элитный никогда и не делал и не хочу), обычный ремонт,плинтус мдф ULTRA WOOD,запиливается,шпаклюется,красится.в монтаже конечно геморройный и совсем недешев(2500 руб. палка длиной 240 см),но смотрится прекрасно.
Девушка вложилась в качество материалов,а не в понты в виде супер-пупер фонариков и тонны гипсокартона и интерьер отличный и глаз ничего не режет.
Так что здесь буду с Колхозником солидарен.
Девушка вложилась в качество материалов,а не в понты в виде супер-пупер фонариков и тонны гипсокартона и интерьер отличный и глаз ничего не режет.
Так что здесь буду с Колхозником солидарен.
http://vk.com/plitochnik62
- Andrey E.
- Гость RZN.info
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 02 янв 2015, 22:20
- Откуда: г.Рязань
- Контактная информация:
Re: Советы по выбору бригады или компании по ремонту
Колхозник писал(а):Mike Fio писал(а):Болгаркой.
Да, есть такой удобный инструмент для резки пластикового плинтуса с кабель каналом, болгарка 125-я на аккумуляторе! А торцовочной с угломером у нас "дверник" пользуется для запилки не пластиковых плинтусов под нужными углами и в стык.
http://элит-ремонт.рф
vk.com/elit_remont_ryazan
vk.com/elit_remont_ryazan
- Andrey E.
- Гость RZN.info
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 02 янв 2015, 22:20
- Откуда: г.Рязань
- Контактная информация:
Re: Советы по выбору бригады или компании по ремонту
Сегодня "посчастливилось" поснимать элитный ремонт от "элитных" мастеров.
Ощущение, что из колхоза люди приехали и взялись делать. Собственно вот:
Ощущение, что из колхоза люди приехали и взялись делать. Собственно вот:
http://элит-ремонт.рф
vk.com/elit_remont_ryazan
vk.com/elit_remont_ryazan
Re: Советы по выбору бригады или компании по ремонту
Что-то не активен народ у нас в сети.глохнет площадка (
А ведь этот ресурс многим пользы принес.
Люди,давайте активнее!)))
А ведь этот ресурс многим пользы принес.
Люди,давайте активнее!)))
http://vk.com/plitochnik62
Re: Советы по выбору бригады или компании по ремонту
z645 писал(а):Breen писал(а):Нужны советы по выбору бригады или компании по ремонту. На что обращать внимание? что сразу уточнить? и т.п.
Если делать хороший ремонт, то всё начинается с дизайн-проекта, если нет грамотного руководства к действию, то и работа будет идти плохо.
Мастера должны качественно выравнивать стены и пол. Сан. узел углы в 90 град, кухню, прихожую.
Плитку укладывать по выровненным поверхностям под гребёнку 6х6 или 8х8, без пустот.
Сантехникой должен заниматься сантехник, а электрикой - электрик.
Только достигшие внутренней гармонии будут соблюдать следующую последовательность:
Штукатурка по маякам, сантехника, электрика.
Также познавшие будут предлагать вам сделать штукатурку по маякам во всей квартире, а не пытаться сразу кроить и считать ваши деньги, предлагая подмазать шпателем, т.к. внутренне не созрели для качественных работ.
Как-то так
согласна с вами на 100%, сама только мужу говорила что нужен сначала дизайнер для проекта ремонта. Конечно стоит это не малых денег, но решили взять кредит здесь, считаю если делать ремонт то не экономить
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 23 мар 2017, 19:42
Re: Советы по выбору бригады или компании по ремонту
Мы обращались к частной бригаде. Недавно закончили ремонт, не элит-класса конечно, стандартный ремонт. Ребята качественно все сделали, за месяц, вся работа под ключ обошлась нам в 120 000р.
Может кому пригодится 8-910-614-00-12 Михаил
Может кому пригодится 8-910-614-00-12 Михаил
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: Сегодня, 01:59
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