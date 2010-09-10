Сообщение Людмила П. » 27 ноя 2017, 09:32

Ремонт закончен в марте-апреле 2017. Надо было, конечно же, почувствовать подвох в момент первого разговора, когда Геннадий Савин обмолвился, что он не делает смету ибо потенциальный заказчик может по его сделанной смете купить материалы и сделать ремонт другими силами, ну или проверить смету других работников, взяв савинскую за образец. официального договора, естественно, не заключается. Все на словах и в переписке: почта, смс. В процессе самого ремонта насторожили такие моменты: 1) оставили открытой дверь квартиры на ночь. Утром мне позвонили с уточнение, не я ли это сделала, хотя ключи были только у ремонтников. 2) на всю площадь пола был куплен ламинат и клей для стыков. Клеить попросила только в кухне. ПОСЛЕ того, как проклеили стыки в спальне, у меня уточнили, что не ясно почему клей закончился. Я уточнила, что оговорила клеить только кухню, а не где-либо еще, и уточнять где именно клеить надо до производства работ, если есть вопросы. Дальше интереснее. Купила двери и оговорила, что устанавливают мне их мастера Савина. Результат: установщика, как Геннадий признался сам, он "поймал" зайдя в Апельсин. Старенький дедок. Установщик, с которым бригада работает обычно был занят и товарищи решили, что мне и дед подойдет. Двери попросту убили, но справедливости ради за них мне вернули деньги. вот только чтобы их переустановить надо немного проем разворочать и обои переклеить. Плавно переходим к обоям. Большая часть швов расходится. я говорила свои замечания, швы подклеивали, оставляли ведро с водой, мол сухо очень (вероятно считают, что я всю жизнь с ведром должна жить). Швы так и расходятся. При окончательной уборке мусора обнаружила остатки еды и, простите, фекалий в пакете. Спасибо, ребята! Итак ремонт закончен. Через неделю, переставляю холодильник на постоянное место и замечаю, что он оцарапан, ладно думаю, вовремя не увидела, не ходовая часть. Ещё через неделю обнаружила меелкие царапины на ванной. Опять сама виновата, не сразу увидела. В зале и кухне в паре мест стал проседать ламинат. Про зазоры между полом и плинтусом тоже молчу. Плинтус мдф, на крепеже. Зазор около 5-7 мм от пола. Швы обойные так и расходятся, тоже уже смирилась. Но сегодня обои начали отваливаться сверху. Ремонту полгода. Зачем обманывать то было, что все делаете?! Это не работа, это ужас. Сказать, что я в шоке - это ничего не сказать. Спасибо за качество. Если кому-то отзыв будет полезен, я только рада. Надо либо быть ооочень богатым, чтобы швырять деньгами направо и налево и не замечать косяков ремонта, либо внимательнее искать людей. А, самое главное, я написала Геннадию. Он не ответил и меня просто заблокировал. Ну что, нормальный подход взрослого ответственного мужчины, бригадира. Самое интересное, что требовать я ничего не собиралась, просто наболело.

ПС: господа, если кто-нибудь будет столь добр и подскажет как вставить фото, я добавлю фото описанного. Спасибо.