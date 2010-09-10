Нормативы градостроительного проектирования

Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3621
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Нормативы градостроительного проектирования

Сообщение Колхозник » 08 сен 2014, 18:53

Статья написана некомпетентным человеком. Жить как в курятнике, скученно, в большом городе, сря на голову нижнего - единственный экономически эффективны способ жизни в наших климатических условиях и с нашей двухтрубной экономикой. Не зря же Мацква растёт вширь как маца, и опоясывается новым транспортным кругом ада каждое десятилетие. К этому всё и ведётся. Вместе жить веселей. Не понимаю чего народ не доволен.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Балалайка
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 26 янв 2014, 21:05

Re: Нормативы градостроительного проектирования

Сообщение Балалайка » 08 сен 2014, 19:01

Народ доволен. Но колхоз не нравится.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3621
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Нормативы градостроительного проектирования

Сообщение Колхозник » 12 сен 2014, 10:05

Подмацковный микрорайон "Павшинская пойма" в 2014 году получил архитектурную антипремию от губернатора Московской области. Всё как в родной Рязани. Дворы заставлены не протиснуться. Парковки на игровых площадках и газонах.
http://youtu.be/gaWPUlxDjWU?t=1m51s
http://www.youtube.com/watch?v=WLx6KsSaKYo
http://www.youtube.com/watch?v=NzWE0yNbYXQ
Рядышком, кстати, есть супермегаэлитарный микрорайон Красногорье делюкс:
http://www.youtube.com/watch?v=xkXoMUdTiW8

Вот куда надо в Мацкву-то ехать. В супермегаэлитарный ЖК "Арт". А не в Бутово, как было модно ранее.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Вернуться к началу
Malcolmcouth
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 24 фев 2017, 05:53

приворот на кровь из пальца

Сообщение Malcolmcouth » 4 минуты назад

заговор тухачевского
как снять венец безбрачия
заговор от курения
заговор на желание
приворот на месячные на расстоянии
заговор на привлечение клиентов
молитва вернуть любимого
как вернуть любимого человека молитвами
заговоры в рождество христово
мусульманские заговоры


заговор на продажу машины
приворот на месячную кровь
заговор на удачу в лотерее
как снять приворот с мужчины
тухачевский заговор маршала
заговор на похудение белая магия
приворот ростов
приворот на новый год
заговор на любовь мужчины
как снять с себя приворот самостоятельно
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Законодательство в недвижимости»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей