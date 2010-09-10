Сообщение Колхозник » 08 сен 2014, 18:53

Статья написана некомпетентным человеком. Жить как в курятнике, скученно, в большом городе, сря на голову нижнего - единственный экономически эффективны способ жизни в наших климатических условиях и с нашей двухтрубной экономикой. Не зря же Мацква растёт вширь как маца, и опоясывается новым транспортным кругом ада каждое десятилетие. К этому всё и ведётся. Вместе жить веселей. Не понимаю чего народ не доволен.

По-иному светит нам Солнце на Земле:

Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)