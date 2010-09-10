Нормативы градостроительного проектирования
Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.
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Re: Нормативы градостроительного проектирования
Статья написана некомпетентным человеком. Жить как в курятнике, скученно, в большом городе, сря на голову нижнего - единственный экономически эффективны способ жизни в наших климатических условиях и с нашей двухтрубной экономикой. Не зря же Мацква растёт вширь как маца, и опоясывается новым транспортным кругом ада каждое десятилетие. К этому всё и ведётся. Вместе жить веселей. Не понимаю чего народ не доволен.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Нормативы градостроительного проектирования
Народ доволен. Но колхоз не нравится.
Re: Нормативы градостроительного проектирования
Подмацковный микрорайон "Павшинская пойма" в 2014 году получил архитектурную антипремию от губернатора Московской области. Всё как в родной Рязани. Дворы заставлены не протиснуться. Парковки на игровых площадках и газонах.
http://youtu.be/gaWPUlxDjWU?t=1m51s
http://www.youtube.com/watch?v=WLx6KsSaKYo
http://www.youtube.com/watch?v=NzWE0yNbYXQ
Рядышком, кстати, есть супермегаэлитарный микрорайон Красногорье делюкс:
http://www.youtube.com/watch?v=xkXoMUdTiW8
Вот куда надо в Мацкву-то ехать. В супермегаэлитарный ЖК "Арт". А не в Бутово, как было модно ранее.
http://youtu.be/gaWPUlxDjWU?t=1m51s
http://www.youtube.com/watch?v=WLx6KsSaKYo
http://www.youtube.com/watch?v=NzWE0yNbYXQ
Рядышком, кстати, есть супермегаэлитарный микрорайон Красногорье делюкс:
http://www.youtube.com/watch?v=xkXoMUdTiW8
Вот куда надо в Мацкву-то ехать. В супермегаэлитарный ЖК "Арт". А не в Бутово, как было модно ранее.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
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Нормативы градостроительного проектирования
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4 сообщения • Страница 1 из 1
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