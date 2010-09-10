Нормативы градостроительного проектирования

Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.

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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3628
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Нормативы градостроительного проектирования

Сообщение Колхозник » 08 сен 2014, 18:53

Статья написана некомпетентным человеком. Жить как в курятнике, скученно, в большом городе, сря на голову нижнего - единственный экономически эффективны способ жизни в наших климатических условиях и с нашей двухтрубной экономикой. Не зря же Мацква растёт вширь как маца, и опоясывается новым транспортным кругом ада каждое десятилетие. К этому всё и ведётся. Вместе жить веселей. Не понимаю чего народ не доволен.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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Балалайка
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 26 янв 2014, 21:05

Re: Нормативы градостроительного проектирования

Сообщение Балалайка » 08 сен 2014, 19:01

Народ доволен. Но колхоз не нравится.
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3628
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Нормативы градостроительного проектирования

Сообщение Колхозник » 12 сен 2014, 10:05

Подмацковный микрорайон "Павшинская пойма" в 2014 году получил архитектурную антипремию от губернатора Московской области. Всё как в родной Рязани. Дворы заставлены не протиснуться. Парковки на игровых площадках и газонах.
http://youtu.be/gaWPUlxDjWU?t=1m51s
http://www.youtube.com/watch?v=WLx6KsSaKYo
http://www.youtube.com/watch?v=NzWE0yNbYXQ
Рядышком, кстати, есть супермегаэлитарный микрорайон Красногорье делюкс:
http://www.youtube.com/watch?v=xkXoMUdTiW8

Вот куда надо в Мацкву-то ехать. В супермегаэлитарный ЖК "Арт". А не в Бутово, как было модно ранее.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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Нормативы градостроительного проектирования

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