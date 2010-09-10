Английский для младшешкольника - где?
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Английский для младшешкольника - где?
Поделитесь контактами - нужен репетитор по английского для второклашки. Наверно в этом возрасте - лучше индивидуальные уроки брать.
Территориально - недалеко от пл. Театральной или между пл. Театральной и пл.Ленина.
Территориально - недалеко от пл. Театральной или между пл. Театральной и пл.Ленина.
Re: Английский для младшешкольника - где?
Tochka, то, что я сейчас скажу, может являться устаревшей информацией, ее надо проверять. Вот в этом доме
вход в подъезд за углом , уже не помню на каком этаже, находился центр "Лингва". Я просто не знаю, находятся ли они там сейчас.
Они, мне кажется, занимались с детьми. Я проверять эту информацию не буду, поскольку у меня утеряна связь с людьми,
которые работали в этом центре. А Вы спросите на всякий случай.
вход в подъезд за углом , уже не помню на каком этаже, находился центр "Лингва". Я просто не знаю, находятся ли они там сейчас.
Они, мне кажется, занимались с детьми. Я проверять эту информацию не буду, поскольку у меня утеряна связь с людьми,
которые работали в этом центре. А Вы спросите на всякий случай.
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Английский для младшешкольника - где?
Насколько мне известно преподавательский состав из озвученного центра перешел сюда.
http://bakerstreet62.ru
http://bakerstreet62.ru
И это пройдет...
Re: Английский для младшешкольника - где?
Извините, я все как всегда напутал. Старость уже, понимаете ли, подкрадывается.
Не "Лингва", а "Глосса"!
Я посмотрел 2 GIS, показывает, что они там до сих пор.
=================================================================================================
Погуглил: ЛЦ «Глосса» продолжает набор в языковые группы 2014 - 2015 уч. год. Необходимо предварительное тестирование. Приглашаем всех желающих! Дополнительная информация по телефону: (4912) 24-50-48.
http://glossa-rzn.ru/
Не "Лингва", а "Глосса"!
Я посмотрел 2 GIS, показывает, что они там до сих пор.
=================================================================================================
Погуглил: ЛЦ «Глосса» продолжает набор в языковые группы 2014 - 2015 уч. год. Необходимо предварительное тестирование. Приглашаем всех желающих! Дополнительная информация по телефону: (4912) 24-50-48.
http://glossa-rzn.ru/
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Английский для младшешкольника - где?
А там кто-то занимался? В инете много объявлений о курсах английского, а вот насколько они профессональны и не отобьют желание заниматься...
Глосса - очень удобно расположены.
Глосса - очень удобно расположены.
Re: Английский для младшешкольника - где?
tochka писал(а):А там кто-то занимался? В инете много объявлений о курсах английского, а вот насколько они профессональны и не отобьют желание заниматься...
Глосса - очень удобно расположены.
Зайдите, поговорите, Вам же никто не навязывает именно этот центр. Я его назвал исключительно по запрашиваемому местонахождению. Я там не занимался, но мне были знакомы люди, которые там работали. А может и сейчас работают, я просто этого не знаю.
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Английский для младшешкольника - где?
Зайду конечно. Только моего уровня оценить их компетенцию все равно не хватит. ))
Re: Английский для младшешкольника - где?
Точка, а Вы в Дворец Пионеров на Есенина, или как он там сейчас называется? - не заходили? Я думаю, что там наверняка что то для детей есть, я имею ввиду English for children
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Английский для младшешкольника - где?
Твм набор уже завершен. И нужен другой уровень и лучше даже индивид.занятия.
Re: Английский для младшешкольника - где?
Инночка, подружки хвалят центр на Семена Середы (какой не знаю) - узнаю напишу в ВК.
Re: Английский для младшешкольника - где?
Нам до Семена Середы далеко очень и неудобно ехать. Мы живем в районе Приобанка.
Re: Английский для младшешкольника - где?
Независимо от места проживания мы свободно изучаем язык по скайпу здесь: https://author24.ru/english/ . Квалифицированный преподаватель по индивидуальной программе обучения нашел подход к нашей восьмилетней дочери и занятия английским по скайпу приносят только положительные результаты.
Re: Английский для младшешкольника - где?
Младшешкольник-впервые слышу такое слово. В центре куча школ " Атриум" например
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