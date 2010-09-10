Сообщение Customer » 26 сен 2014, 22:17

Точка, а Вы в Дворец Пионеров на Есенина, или как он там сейчас называется? - не заходили? Я думаю, что там наверняка что то для детей есть, я имею ввиду English for children

Ты - это ты, а я - это я.