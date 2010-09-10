Английский для младшешкольника - где?

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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Английский для младшешкольника - где?

Сообщение tochka » 26 сен 2014, 15:22

Поделитесь контактами - нужен репетитор по английского для второклашки. Наверно в этом возрасте - лучше индивидуальные уроки брать.
Территориально - недалеко от пл. Театральной или между пл. Театральной и пл.Ленина.
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4772
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Английский для младшешкольника - где?

Сообщение Customer » 26 сен 2014, 21:14

Tochka, то, что я сейчас скажу, может являться устаревшей информацией, ее надо проверять. Вот в этом доме
Изображение

вход в подъезд за углом , уже не помню на каком этаже, находился центр "Лингва". Я просто не знаю, находятся ли они там сейчас.
Они, мне кажется, занимались с детьми. Я проверять эту информацию не буду, поскольку у меня утеряна связь с людьми,
которые работали в этом центре. А Вы спросите на всякий случай.
Ты - это ты, а я - это я.
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Князь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4677
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 21:05
Откуда: Рязань

Re: Английский для младшешкольника - где?

Сообщение Князь » 26 сен 2014, 21:17

Насколько мне известно преподавательский состав из озвученного центра перешел сюда.
http://bakerstreet62.ru
И это пройдет...
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4772
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Английский для младшешкольника - где?

Сообщение Customer » 26 сен 2014, 21:21

Извините, я все как всегда напутал. Старость уже, понимаете ли, подкрадывается.
Не "Лингва", а "Глосса"!
Я посмотрел 2 GIS, показывает, что они там до сих пор.
=================================================================================================
Погуглил: ЛЦ «Глосса» продолжает набор в языковые группы 2014 - 2015 уч. год. Необходимо предварительное тестирование. Приглашаем всех желающих! Дополнительная информация по телефону: (4912) 24-50-48.
http://glossa-rzn.ru/
Ты - это ты, а я - это я.
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Английский для младшешкольника - где?

Сообщение tochka » 26 сен 2014, 21:34

А там кто-то занимался? В инете много объявлений о курсах английского, а вот насколько они профессональны и не отобьют желание заниматься...
Глосса - очень удобно расположены.
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4772
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Английский для младшешкольника - где?

Сообщение Customer » 26 сен 2014, 21:52

tochka писал(а):А там кто-то занимался? В инете много объявлений о курсах английского, а вот насколько они профессональны и не отобьют желание заниматься...
Глосса - очень удобно расположены.

Зайдите, поговорите, Вам же никто не навязывает именно этот центр. Я его назвал исключительно по запрашиваемому местонахождению. Я там не занимался, но мне были знакомы люди, которые там работали. А может и сейчас работают, я просто этого не знаю.
Ты - это ты, а я - это я.
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Английский для младшешкольника - где?

Сообщение tochka » 26 сен 2014, 21:59

Зайду конечно. :) Только моего уровня оценить их компетенцию все равно не хватит. ))
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4772
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Английский для младшешкольника - где?

Сообщение Customer » 26 сен 2014, 22:17

Точка, а Вы в Дворец Пионеров на Есенина, или как он там сейчас называется? - не заходили? Я думаю, что там наверняка что то для детей есть, я имею ввиду English for children
Ты - это ты, а я - это я.
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Английский для младшешкольника - где?

Сообщение tochka » 27 сен 2014, 08:53

Твм набор уже завершен. И нужен другой уровень и лучше даже индивид.занятия.
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iringa
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 14 июн 2010, 22:38

Re: Английский для младшешкольника - где?

Сообщение iringa » 30 сен 2014, 08:49

Инночка, подружки хвалят центр на Семена Середы (какой не знаю) - узнаю напишу в ВК.
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Английский для младшешкольника - где?

Сообщение tochka » 30 сен 2014, 10:57

Нам до Семена Середы далеко очень и неудобно ехать. Мы живем в районе Приобанка.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Английский для младшешкольника - где?

Сообщение Буцефалия » 14 дек 2018, 14:38

Независимо от места проживания мы свободно изучаем язык по скайпу здесь: https://author24.ru/english/ . Квалифицированный преподаватель по индивидуальной программе обучения нашел подход к нашей восьмилетней дочери и занятия английским по скайпу приносят только положительные результаты.
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Аскольд
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 14:19

Re: Английский для младшешкольника - где?

Сообщение Аскольд » 12 авг 2019, 14:23

Младшешкольник-впервые слышу такое слово. В центре куча школ " Атриум" например
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viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Re: Английский для младшешкольника - где?

Сообщение viktorcok » Сегодня, 19:40

Индивидуальные занятия действительно могут быть очень полезны для детей в начальной школе, так как они позволяют адаптировать материал под интересы и уровень знаний ученика. Найдите репетитора, который специализируется на работе с детьми. Это может быть как частный преподаватель, так и репетитор английского языка из языковой школы. Ведущие языковые платформы предлагают индивидуальные онлайн-занятия. Это может быть удобно и гибко по времени.
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