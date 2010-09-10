Сообщение AAV » 06 июн 2015, 19:23

Юляшка писал(а): Добрый день! Мы приобрели жилье в Дядьково, совсем рядом... а теперь есть мысли взять жилье и в Окских просторах) Скажите, все благоустройства (типа сада,школы и т.д.) будут доступны только жильцам этого ЖК???? Территория, вроде, ограждена... и никто не узнавал, приблизительно, к какому году это все планируется? Перспектива застройки, конечно, очень привлекательна) и вот еще вопрос.. квартира будет в собственности, или долевая собственность? Заранее спасибо за ответ)

Добрый день!По поводу садов и школы не сильно обольщайтесь. Думаю они будут, но когда, ни знает ни кто. Помещения под магазины есть, но покупать их пока ни кто не торопится. Из приятного возможно этим летом будет пляж в Дядьковском затоне, но это по слухам. Придомовую территорию на плане видел, стоянок для авто хватает, детская площадка, что то еще, но как оно будет на самом деле неизвестно. Про долевую собственность не очень понимаю. Сейчас у меня договор долевого участия в строительстве, дом сдадут, квартира перейдет в собственность.