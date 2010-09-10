ЖК Окские просторы
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
10 сообщений • Страница 1 из 1
ЖК Окские просторы
Доброго времени суток, уважаемые посетители данного форума!
Открыл тему для обсуждения ЖК "Окские Просторы", знакомства с будущими соседями.
Мне интересно услышать про ваш опыт взаимодействия со Стройпромсервисом. У меня пока этот опыт по большей части положительный. В доме из 6 этажей, построены все шесть, кладут технический этаж. Ни каких обсуждений данного комплекса я не нашел, поэтому открыл данную тему. Буду рад услышать ваши мнения о данном комплексе.
PS Квартиру там я уже купил, жду с нетерпением окончания строительства
Открыл тему для обсуждения ЖК "Окские Просторы", знакомства с будущими соседями.
Мне интересно услышать про ваш опыт взаимодействия со Стройпромсервисом. У меня пока этот опыт по большей части положительный. В доме из 6 этажей, построены все шесть, кладут технический этаж. Ни каких обсуждений данного комплекса я не нашел, поэтому открыл данную тему. Буду рад услышать ваши мнения о данном комплексе.
PS Квартиру там я уже купил, жду с нетерпением окончания строительства
Re: ЖК Окские просторы
всем привет! присматриваем с женой покупку квартиры там , смущает одно почему никто там не покупает квартиры? вроде жильё не дорогое, планировка хорошая, да и дом почти построен, кто знает может какие подводные камни?
Re: ЖК Окские просторы
видимо потому что застройщик Стройпромсервис...Вроде как много косяков делает
Re: ЖК Окские просторы
PAvel) писал(а):всем привет! присматриваем с женой покупку квартиры там , смущает одно почему никто там не покупает квартиры? вроде жильё не дорогое, планировка хорошая, да и дом почти построен, кто знает может какие подводные камни?
Привет! Подводных камней в моем случае пока не всплывало. Разве, что окна сначала поставили примерно в половине оконных проемов дома, потом сняли. По словам прораба сняли, для того, чтобы перекрасить снаружи в коричневый цвет.
Был на стройке в пятницу, на втором этаже сделали проводку и оштукатурили, сейчас делают проводку и штукатурят третий этаж. По поводу покупающих, знаю точно о покупке трех квартир. Одна переделана, одна моя и владельцев третьей квартиры встречал на стройке. Два месяца назад, в Стройпромсервисе говорили, что продано шесть квартир, но как оно там на самом деле не знаю.
Re: ЖК Окские просторы
Добрый день! Мы приобрели жилье в Дядьково, совсем рядом... а теперь есть мысли взять жилье и в Окских просторах) Скажите, все благоустройства (типа сада,школы и т.д.) будут доступны только жильцам этого ЖК???? Территория, вроде, ограждена... и никто не узнавал, приблизительно, к какому году это все планируется? Перспектива застройки, конечно, очень привлекательна) и вот еще вопрос.. квартира будет в собственности, или долевая собственность? Заранее спасибо за ответ)
Re: ЖК Окские просторы
Юляшка писал(а):Добрый день! Мы приобрели жилье в Дядьково, совсем рядом... а теперь есть мысли взять жилье и в Окских просторах) Скажите, все благоустройства (типа сада,школы и т.д.) будут доступны только жильцам этого ЖК???? Территория, вроде, ограждена... и никто не узнавал, приблизительно, к какому году это все планируется? Перспектива застройки, конечно, очень привлекательна) и вот еще вопрос.. квартира будет в собственности, или долевая собственность? Заранее спасибо за ответ)
Добрый день!
По поводу садов и школы не сильно обольщайтесь. Думаю они будут, но когда, ни знает ни кто. Помещения под магазины есть, но покупать их пока ни кто не торопится. Из приятного возможно этим летом будет пляж в Дядьковском затоне, но это по слухам. Придомовую территорию на плане видел, стоянок для авто хватает, детская площадка, что то еще, но как оно будет на самом деле неизвестно . Про долевую собственность не очень понимаю. Сейчас у меня договор долевого участия в строительстве, дом сдадут, квартира перейдет в собственность.
Re: ЖК Окские просторы
так у нас тоже квартира в собственности, только в долевой... но не суть важно) я и не рассчитываю на быструю постройку сада и школы, просто интересуюсь, эти блага только лишь для жителей ЖК, или для всех желающих, вот... также и магазины... будет ли к ним свободный доступ, вот вопрос в чем... а когда первый дом сдают?
Re: ЖК Окские просторы
Юляшка писал(а):так у нас тоже квартира в собственности, только в долевой... но не суть важно) я и не рассчитываю на быструю постройку сада и школы, просто интересуюсь, эти блага только лишь для жителей ЖК, или для всех желающих, вот... также и магазины... будет ли к ним свободный доступ, вот вопрос в чем... а когда первый дом сдают?
По поводу свободного доступа не знаю. Думаю, что да, особенно в части магазинов. Кто же от прибыли откажется?
Первый дом должны были сдавать в июне, но перенесли на третий квартал. Как я понимаю не успевают с электрической подстанцией. А в остальном, все почти готово. В доме осталось коридорные щитки сделать, стены покрасить и на пол плитку положить. Остальное вроде бы готово. В квартирах надо счетчики поставить и балконы застеклить. Поэтому, я надеюсь, до конца квартала тянуть не будут. Хотя такие вещи предсказывать дело не благодарное.
Re: ЖК Окские просторы
Уважаемые собственники квартир в «Окских просторах» и те, кто там присматривает жилье. Ваши дома будут отапливаться от котельной, но эта тема пока на форуме не обсуждается. Вы взвешивали все плюсы и минусы котельных, когда выбирали квартиру? А вы знаете, что в Рязани есть примеры проблем в домах с котельными? Такой автономный источник тепла через 10-15 лет может стать головной болью для жильцов. Если вы приобрели жилье не на перепродажу, то подумайте о будущем! Мы на ветке обсуждаем проблемы котельных. Началось все с того, что рязанцы из трех домов №48 корпус 1, 2 и 3 по улице Новоселов оказались заложниками частной котельной, которая в связи с износом становилась убыточной, накопила долги за газ и электроэнергию. А котельной всего около 10 лет. Два года жильцы этих домов страдали от перебоев с горячей водой А проще говоря им отключали горячую воду с мая по октябрь. При этом они все вовремя и в полном объеме платили за коммунальные услуги. Через 10-15 лет все ТСЖ или другие собственники котельной встают перед проблемой замены изношенного оборудования, а это очень дорогое удовольствие и ТСЖ такие затраты могут не потянуть. В итоге на ул. Новоселов 1000 жильцов были вынуждены обращаться к городским властям за помощью, собираться на пикеты и бить перед телекамерами в пустые кастрюли, чтобы на их проблему обратили внимание. Сейчас котельная временно передана в аренду муниципальным теплосетям. Но это не окончательное решение проблемы. У РМПТС денег на реконструкцию котельной тоже видимо нет. То есть вы понимаете, что котельная через определенный срок в связи с износом, зашлакованностью может потребовать миллионных вложений. Текущих амортизационных отчислений на ремонт котельной может не хватить на радикальное обновление оборудования, к тому же их будет трудно сохранить на длительный срок без потерь.
Почитать новости можно вот здесь и здесь.
Присоединяйтесь к обсуждению о проблемах с котельными в Рязани.
Почитать новости можно вот здесь и здесь.
Присоединяйтесь к обсуждению о проблемах с котельными в Рязани.
Re: ЖК Окские просторы
Всем двс. Планирую купить квартиру в этом жк. Что можете сказать о застройщике? Косяков много при строительстве было?стоит ли там покупать квартиру? Как сообщение с городом если без авто?
10 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Застройщики и новостройки Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей