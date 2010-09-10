Кто же руководит Россией, к чему мы идём?

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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MatthewVaw
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 03:26

Шаман из Сибири

Сообщение MatthewVaw » Сегодня, 20:25

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MatthewVaw
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 03:26

Шаман из Сибири

Сообщение MatthewVaw » Сегодня, 20:30

Сильный приворот
Верну любимого
Вернуть любимую
Приворот на удачу
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