Кто же руководит Россией, к чему мы идём?

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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disman3
Гость RZN.info
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 11 ноя 2009, 06:19

Re: Кто же руководит Россией, к чему мы идём?

Сообщение disman3 » Сегодня, 16:19

«Утечка мозгов» из России превысила 10 миллионов человек https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/utechka-mozgov-iz-rossii-prevysila-10-millionov-chelovek-1028587894
Где окажется умный, если руководящяя Россией гниль получает больше? "...высшее образование имеют 70% уезжающих, что значительно выше среднего уровня в стране".

Сырьевая зависимость российской экономики побила рекорд начала 2000х https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/syrevaya-zavisimost-rossiyskoy-ekonomiki-pobila-rekord-nachala-2000kh-1028910994

А кто обещал удвоить ВВП, который уже ниже конца 90-ых СССР? Что он умеет делать, чем и за что отвечает со своими подельниками?

Застой российской экономики побил рекорд СССР https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/zastoy-rossiyskoy-ekonomiki-pobil-rekord-sssr-1028620532
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