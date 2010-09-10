Кто же руководит Россией, к чему мы идём?
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Кто же руководит Россией, к чему мы идём?
«Утечка мозгов» из России превысила 10 миллионов человек https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/utechka-mozgov-iz-rossii-prevysila-10-millionov-chelovek-1028587894
Где окажется умный, если руководящяя Россией гниль получает больше? "...высшее образование имеют 70% уезжающих, что значительно выше среднего уровня в стране".
Сырьевая зависимость российской экономики побила рекорд начала 2000х https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/syrevaya-zavisimost-rossiyskoy-ekonomiki-pobila-rekord-nachala-2000kh-1028910994
А кто обещал удвоить ВВП, который уже ниже конца 90-ых СССР? Что он умеет делать, чем и за что отвечает со своими подельниками?
Застой российской экономики побил рекорд СССР https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/zastoy-rossiyskoy-ekonomiki-pobil-rekord-sssr-1028620532
Где окажется умный, если руководящяя Россией гниль получает больше? "...высшее образование имеют 70% уезжающих, что значительно выше среднего уровня в стране".
Сырьевая зависимость российской экономики побила рекорд начала 2000х https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/syrevaya-zavisimost-rossiyskoy-ekonomiki-pobila-rekord-nachala-2000kh-1028910994
А кто обещал удвоить ВВП, который уже ниже конца 90-ых СССР? Что он умеет делать, чем и за что отвечает со своими подельниками?
Застой российской экономики побил рекорд СССР https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/zastoy-rossiyskoy-ekonomiki-pobil-rekord-sssr-1028620532
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