Сообщение disman3 » Сегодня, 17:47

. Удивляет, что всем похрен репортажи наших (!) центральных новостных каналов о "происках НАТО" вблизи границ России, формировании ударной воинской группы, за месяц до очередного краха экономики страны и рубля с жизненным уровнем граждан. Вы, видно, все сошли с ума?! Настолько наглые и подлые понты ФСБ и руководства страны, что впору задаться вопросом об измене, получении огромной экономической выгоды от "предвидения".