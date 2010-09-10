klara-masjut
Сообщение klara-masjut » 16 окт 2014, 23:17

Вот какое дело, большая просьба подсказать, возможно, у кого-нибудь есть похожий опыт. Сынулик лежал с диабетом в ОДКБ, заведующая еще и главный областной детский эндокринолог Алла Юрьевна. Я понимаю, что хочу невозможного, мне подробно объяснили, что колоть инсулин вечно, но может быть идут какие-нибудь экспериментальные программы в Москве, С. Петербурге? Может кто-то знает, что-то эффективное, но безопасное из арсенала альтернативной медицины, речь идет хотя бы о компенсации, пока не справляемся, сахар то 4, то 20 ммоль.
Bazooka
Сообщение Bazooka » 17 окт 2014, 13:45

Есть инсулиновые помпы еще. Как альтернатива самостоятельным уколам.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%F1%F3%EB%E8%ED%EE%E2%E0%FF_%EF%EE%EC%EF%E0
Сообщение klara-masjut » 31 окт 2014, 20:45

спасибо
Сообщение attulpaeva » 31 окт 2014, 20:51

Помпа фактически механический дозатор, у нас такая стояла, причем мы покупали не как сейчас, а за сумасшедшие деньги, так каково же было изумление, когда через полгода на помпе в Москве нам сказали. что помпа не для вас!!!????? Оказалось, она хороша для более-менее «взрослых» детей, либо инфантильных, уж простите. Если же у ребенка «шило в одном месте», то начинаются проблемы с катетером, там много чего. В итоге вернулись обратно. Решить проблему долго не удавалось. В «Доверии» на Горького 86 принимает из одиннадцатой доктор Пузин, можно попробовать к нему. Но нам скорректировали в Москве в клинике Захарова, это доктор, который многих детей снял с инсулина, сейчас стоим к ним на Весну в очереди. Вышли на них через знакомых, они нам посоветовали книгу доктора, она есть в электронном виде в интернете, здесь можно почитать . Очень хорошая в деле достижения компенсации, несколько иначе считаются ХЕ и как следствие - более точно подбирается дозировка, причем не завышенная, как в начале после выписки раза в три (по ХЕ). В общем, много интересного и неоднозначного, но главное, что помогает в реале.
iwanuhhka
Сообщение iwanuhhka » 07 фев 2015, 03:32

Про Захарова много слышали и даже видели по Тв с детьми, которых если и не вылечили, то на несколько лет вывели в «медовый месяц», все же инсулин они уже давно не вводили. Это плюс, а вот МИНУС - записаться туда даже по сумасшедшей стоимости сложно, ждем уже больше месяца. Книга, видимо эта: http://www.diabetmed.net/ хотя печатных в сети нашли штук 90…. еще читали есть в Америке новая вакцина для тех, кто только недавно болеет. она на последних испытаниях, года через три появится, вот только у нас вряд ли теперь…
Сообщение Abnahi3 » 07 мар 2015, 10:48

Огромное спасибо! Мы так давно ее ищем! Надо было сразу сюда обратиться???
Сообщение svetlanaK » 15 апр 2015, 20:41

Возможно кому-нибудь пригодиться.
Наткнулась на акцию по раннему выявлению диабета:
Лабораторная служба Хеликс приглашает принять участие в акции «Контролируйте уровень сахара в крови бесплатно». В рамках акции с 16 по 20 апреля все желающие могут сдать анализ на глюкозу совершенно бесплатно.
Адреса центров в Рязани, ул.Западная, д.6, ул.Дзержинского, д.18
lyudmilonka
Сообщение lyudmilonka » 19 ноя 2015, 09:53

Пишу по «горячим» следам, мне ссылку на Ваше сообщение о книжке Захарова скинула женщина с который мы вместе лежали в больнице, у нас тоже диабет 1 типа, 4 года просто кололи, потом нас перевели на помпу (дали бесплатно, между прочим!) но исполнилось 13 лет и понеслось… вот мы и стали пытаться выправить ситуацию, все очень внимательно прочитали, теперь это настольная наша книжка! Половина того, чему нас учили в школе диабета надо делать совсем не так. Поменяли режим питания и теперь четко, как в старые добрые времена 6-8 ммоль постоянно! Всем советую, она бесплатно открывается прямо на странице. А доктор действительно известный, нас поставили вообще на 12 мая 2016 года-все занято, пару раз видела его на ТВ, дети выходят в «медовый месяц» и вроде как-бы все, так там и остаются. Там стволовые клетки и что-то еще серьезное. Только быстрее это получается, если стаж до 120 или 180 дней не помню, у нас очень долго уже. Но, все равно надеюсь, съезжу, а наши… пять минут на выписку инсулина и все, вот и вся бесплатная медицина.
daryiyana
Сообщение daryiyana » 26 ноя 2015, 13:19

У сына диабет уже очень давно и чудес также давно не ищем, тем более, что учитывая сегодняшнюю ситуацию не то, чтобы «новые методы», хорошо бы старые не прекратились, я имею ввиду ситуацию с тест-полосками. Лично мне очень помогает сенсор для помпы, но вот расходники ..7 на них лимита нету. Я ходила к Васиной (удобно, что узи тоже можно сразу сделать) и Прошляковой, это на Первомайском пр 76-3 в «Доверии», недорого в «Заботе» на Татарской. А в отношение московского светилы могу сказать, что Захаров давно на центральных каналах светится, на моей памяти лет 20, только попасть туда не реально, звонила – то не в России, то очередь, то понос, то золотуха, а то, что «семью» Ельцина или кого там еще лечил, ну и где теперь Ельцин? С другой стороны, книжку посмотрела. По питанию советы видно, что из жизни, так как я профессора Балаболкина читала очень внимательно, да и академика Дедова тоже (столпы отечественной эндокринологии), только там разрыв между реалиями и некой стерильной виртуальной реальностью слишком большой. Некоторые вещи взяла на вооружение, действительно – разумно, но в остальном, а Бог его знает? Сейчас начинать что-то снова сложно прежде всего по экономическим соображениям, Новый год на дворе не знаешь, как на подарки набрать, не то, что большие тысячи.
Сообщение nonnaa » 09 авг 2016, 13:17

За книжку спасибо, сначала удивило то, что нужно считать фрукты-ягоды и даже овощи, но вот теперь поняла в чем дело. Совершенно иная картина, за книжку большое спасибо.
Сообщение ivanes » 10 сен 2016, 16:07

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, что 9% детей в России имеют ожирение, еще 11% — избыточную массу тела.
Сергей Назаров,глава Российского клуба толстяков просит главу департамента образования Исаака Калину «рассмотреть вопрос об организации специальных занятий в школах». Диетологи и психологи (это могут быть и штатные школьные психологи) рассказывали бы о том, почему у человека может быть лишний вес и как важно толерантно относиться к таким товарищам.
Исследователи добавляют, что ожирение нынешних малышей отрицательно скажется на здоровье их будущих детей.
Сообщение nonnaa » 31 мар 2017, 15:40

Вот как бывает, родственники помогли, поехали на лечение к профессору Захарову в Москву, а в этом году для детей все стало бесплатно. Чуть-чуть бы раньше! Пока только вышли в ремиссию, держимся до 7 ммоль и говорить о чем-либо еще рано, но вроде все идет по плану. У доктора вышла отличная книга, ее обсуждение на ФБ: https://www.facebook.com/groups/411355072538329/ очень все обстоятельно написано.
Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 10:20

