Детский диабет прошу подсказать
Детский диабет прошу подсказать
Вот какое дело, большая просьба подсказать, возможно, у кого-нибудь есть похожий опыт. Сынулик лежал с диабетом в ОДКБ, заведующая еще и главный областной детский эндокринолог Алла Юрьевна. Я понимаю, что хочу невозможного, мне подробно объяснили, что колоть инсулин вечно, но может быть идут какие-нибудь экспериментальные программы в Москве, С. Петербурге? Может кто-то знает, что-то эффективное, но безопасное из арсенала альтернативной медицины, речь идет хотя бы о компенсации, пока не справляемся, сахар то 4, то 20 ммоль.
Есть инсулиновые помпы еще. Как альтернатива самостоятельным уколам.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%F1%F3%EB%E8%ED%EE%E2%E0%FF_%EF%EE%EC%EF%E0
Помпа фактически механический дозатор, у нас такая стояла, причем мы покупали не как сейчас, а за сумасшедшие деньги, так каково же было изумление, когда через полгода на помпе в Москве нам сказали. что помпа не для вас!!!????? Оказалось, она хороша для более-менее «взрослых» детей, либо инфантильных, уж простите. Если же у ребенка «шило в одном месте», то начинаются проблемы с катетером, там много чего. В итоге вернулись обратно. Решить проблему долго не удавалось. В «Доверии» на Горького 86 принимает из одиннадцатой доктор Пузин, можно попробовать к нему. Но нам скорректировали в Москве в клинике Захарова, это доктор, который многих детей снял с инсулина, сейчас стоим к ним на Весну в очереди. Вышли на них через знакомых, они нам посоветовали книгу доктора, она есть в электронном виде в интернете, здесь можно почитать . Очень хорошая в деле достижения компенсации, несколько иначе считаются ХЕ и как следствие - более точно подбирается дозировка, причем не завышенная, как в начале после выписки раза в три (по ХЕ). В общем, много интересного и неоднозначного, но главное, что помогает в реале.
Про Захарова много слышали и даже видели по Тв с детьми, которых если и не вылечили, то на несколько лет вывели в «медовый месяц», все же инсулин они уже давно не вводили. Это плюс, а вот МИНУС - записаться туда даже по сумасшедшей стоимости сложно, ждем уже больше месяца. Книга, видимо эта: http://www.diabetmed.net/ хотя печатных в сети нашли штук 90…. еще читали есть в Америке новая вакцина для тех, кто только недавно болеет. она на последних испытаниях, года через три появится, вот только у нас вряд ли теперь…
Огромное спасибо! Мы так давно ее ищем! Надо было сразу сюда обратиться???
Возможно кому-нибудь пригодиться.
Наткнулась на акцию по раннему выявлению диабета:
Лабораторная служба Хеликс приглашает принять участие в акции «Контролируйте уровень сахара в крови бесплатно». В рамках акции с 16 по 20 апреля все желающие могут сдать анализ на глюкозу совершенно бесплатно.
Адреса центров в Рязани, ул.Западная, д.6, ул.Дзержинского, д.18
Пишу по «горячим» следам, мне ссылку на Ваше сообщение о книжке Захарова скинула женщина с который мы вместе лежали в больнице, у нас тоже диабет 1 типа, 4 года просто кололи, потом нас перевели на помпу (дали бесплатно, между прочим!) но исполнилось 13 лет и понеслось… вот мы и стали пытаться выправить ситуацию, все очень внимательно прочитали, теперь это настольная наша книжка! Половина того, чему нас учили в школе диабета надо делать совсем не так. Поменяли режим питания и теперь четко, как в старые добрые времена 6-8 ммоль постоянно! Всем советую, она бесплатно открывается прямо на странице. А доктор действительно известный, нас поставили вообще на 12 мая 2016 года-все занято, пару раз видела его на ТВ, дети выходят в «медовый месяц» и вроде как-бы все, так там и остаются. Там стволовые клетки и что-то еще серьезное. Только быстрее это получается, если стаж до 120 или 180 дней не помню, у нас очень долго уже. Но, все равно надеюсь, съезжу, а наши… пять минут на выписку инсулина и все, вот и вся бесплатная медицина.
У сына диабет уже очень давно и чудес также давно не ищем, тем более, что учитывая сегодняшнюю ситуацию не то, чтобы «новые методы», хорошо бы старые не прекратились, я имею ввиду ситуацию с тест-полосками. Лично мне очень помогает сенсор для помпы, но вот расходники ..7 на них лимита нету. Я ходила к Васиной (удобно, что узи тоже можно сразу сделать) и Прошляковой, это на Первомайском пр 76-3 в «Доверии», недорого в «Заботе» на Татарской. А в отношение московского светилы могу сказать, что Захаров давно на центральных каналах светится, на моей памяти лет 20, только попасть туда не реально, звонила – то не в России, то очередь, то понос, то золотуха, а то, что «семью» Ельцина или кого там еще лечил, ну и где теперь Ельцин? С другой стороны, книжку посмотрела. По питанию советы видно, что из жизни, так как я профессора Балаболкина читала очень внимательно, да и академика Дедова тоже (столпы отечественной эндокринологии), только там разрыв между реалиями и некой стерильной виртуальной реальностью слишком большой. Некоторые вещи взяла на вооружение, действительно – разумно, но в остальном, а Бог его знает? Сейчас начинать что-то снова сложно прежде всего по экономическим соображениям, Новый год на дворе не знаешь, как на подарки набрать, не то, что большие тысячи.
За книжку спасибо, сначала удивило то, что нужно считать фрукты-ягоды и даже овощи, но вот теперь поняла в чем дело. Совершенно иная картина, за книжку большое спасибо.
Вот как бывает, родственники помогли, поехали на лечение к профессору Захарову в Москву, а в этом году для детей все стало бесплатно. Чуть-чуть бы раньше! Пока только вышли в ремиссию, держимся до 7 ммоль и говорить о чем-либо еще рано, но вроде все идет по плану. У доктора вышла отличная книга, ее обсуждение на ФБ: https://www.facebook.com/groups/411355072538329/ очень все обстоятельно написано.
