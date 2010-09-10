Сообщение daryiyana » 26 ноя 2015, 13:19

У сына диабет уже очень давно и чудес также давно не ищем, тем более, что учитывая сегодняшнюю ситуацию не то, чтобы «новые методы», хорошо бы старые не прекратились, я имею ввиду ситуацию с тест-полосками. Лично мне очень помогает сенсор для помпы, но вот расходники ..7 на них лимита нету. Я ходила к Васиной (удобно, что узи тоже можно сразу сделать) и Прошляковой, это на Первомайском пр 76-3 в «Доверии», недорого в «Заботе» на Татарской. А в отношение московского светилы могу сказать, что Захаров давно на центральных каналах светится, на моей памяти лет 20, только попасть туда не реально, звонила – то не в России, то очередь, то понос, то золотуха, а то, что «семью» Ельцина или кого там еще лечил, ну и где теперь Ельцин? С другой стороны, книжку посмотрела. По питанию советы видно, что из жизни, так как я профессора Балаболкина читала очень внимательно, да и академика Дедова тоже (столпы отечественной эндокринологии), только там разрыв между реалиями и некой стерильной виртуальной реальностью слишком большой. Некоторые вещи взяла на вооружение, действительно – разумно, но в остальном, а Бог его знает? Сейчас начинать что-то снова сложно прежде всего по экономическим соображениям, Новый год на дворе не знаешь, как на подарки набрать, не то, что большие тысячи.