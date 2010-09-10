ОСАГО- готовь денег больше !
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Re: ОСАГО- готовь денег больше !
Князь писал(а):blohi писал(а):посмотрел ролики ютуба ФАР и прочих активистов - куда катимся... тухлые жигули молодому водителю выйдут в 9-10 тыр. при цене жигулей в 10-12 )))) добавь бензин штрафы и ТО... настало время продавать "роскошь" )))
А если подобный молодой водитель станет виновником аварии по причине отсутствия опыта и неудовлетворительного состояния транспортного средства да при наличии липовой (купленной за 1 тыс. рублей) страховки -ущерб он распродажей органов будет возмещать или как?
отсутствие осаго не так плачевно как многие думают. виновником лучше не быть по пдд и по жизни
вверху цифры страховки - в мск это было бы 10-11 тыр.
у меня за 10 лет стажа было 3 дтп били меня стоячего в пробке, и на светофоре и даже на свободной парковке
так что осаго давно не помощь а вымогательство
Re: ОСАГО- готовь денег больше !
Ха-ха-ха. Надо им!
ЦБ РФ запретил ООО "Росгосстрах" заключать договоры по страхованию обязательной ответственности автомобилистов из-за многочисленных нарушений и навязывания дополнительных услуг.
ЦБ РФ запретил ООО "Росгосстрах" заключать договоры по страхованию обязательной ответственности автомобилистов из-за многочисленных нарушений и навязывания дополнительных услуг.
Как говорится в сообщении ЦБ от 26 мая, решение принято "в связи с неисполнением обществом в установленный срок предписаний Банка России в части нарушения порядка заключения договоров ОСАГО, в частности, применения коэффициента бонус-малус (учитывает скидки и надбавки к базовому тарифу в зависимости от наличия страховых выплат) при расчете страховой премии по ОСАГО".
Решение вступает в силу со дня его опубликования в "Вестнике Банка России".
Нарушения ООО "Росгосстрах" законодательства по ОСАГО, в том числе непредставление автовладельцам законной скидки за безубыточность, необоснованный отказ в заключении договора, навязывание дополнительных услуг, носили массовый характер, говорится в заявлении регулятора.
Только с 1 апреля по 25 мая в ЦБ поступило более 2,3 тысячи жалоб от граждан на действия ООО "Росгосстрах" при заключении договоров ОСАГО. С начала года компании было выдано 385 предписаний, вынесено 78 постановлений о привлечении к административной ответственности по ст.15.34.1 КоАП (необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования либо навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования).
Ограничение действия лицензии страховщика означает запрет на заключение договоров ОСАГО и внесение изменений в действующие договоры, влекущих увеличение обязательств.
"Россгосстрах" обязан принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства по ранее заключенным договорам ОСАГО, Банк России обещает осуществление компанией выплат.
В связи с доминирующей долей ООО "Росгосстрах" в ряде регионов ЦБ "уделит повышенное внимание ситуации с доступностью услуги ОСАГО для автовладельцев", сказано в сообщении. Регулятор также продолжит диалог с Российским союзом автостраховщиков, направленный на стабилизацию ситуации на рынке ОСАГО.
В случае возникновения проблем с получением страховой выплаты по ОСАГО в "Росгосстрахе", а также с приобретением полисов в других компаниях, ЦБ рекомендует обращаться с жалобой в Службу Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров.
Re: ОСАГО- готовь денег больше !
Первые сообщения о том, что страховщики продают ОСАГО лишь вместе с полисами страхования от несчастного случая, жизни или имущества, начали поступать еще весной 2013 г., сообщала ФАС. Тогда Хачатуров объяснял "Прайму", что обязательная продажа дополнительных полисов - инициатива, скорее, самих агентов: «Так как по ОСАГО комиссионное вознаграждение платить мы больше не можем <...> конечно, они стараются максимально продвигать этот продукт. Каждый по-разному продвигает, если мы где-то что-то нарушаем, нам ФАС говорит об этом».
Сами сотрудники компании ссылались на внутренний приказ, в соответствии с которым продавать полис ОСАГО можно только совместно с полисом «РГС-Фортуна «Авто» (от несчастного случая) и другими полисами добровольного страхования, отмечала ФАС.
Re: ОСАГО- готовь денег больше !
tochka писал(а):Позвонила мне мой агент (страховка в это вскр заканчивается). Озвучила новую сумму. И про страховку (или от несчастного случая, или квартиру от залива). Я вежливо отказалась. На что она мне озвучила - тогда идите в офис, там без этих страховок оформят.
Вот же ж... Им что ли деньги не нужны?
Ищу агента, чтобы оформить страховку)).
Написал же, "надо ОСАГО или чего ещё застраховать, пишите в личку". Предварительную цену напишу. Навязывать лишнее не буду
Re: ОСАГО- готовь денег больше !
Князь писал(а):ФрекенСнорк, мне КАСКО и ОСАГО продлевать в июле. А от ложных обвинений в очередной раз убедительно прошу воздержаться.
Как торжественно обещал - привожу информацию о продлении страховок. Полное КАСКО 31 000 руб (было 29 т.р. с копейками), ОСАГО 3460 (было около 1900 руб). Никто ничего не навязывал в плане непременного необходимого страхования. С учетом общей инфляции и и утроения выплат по ОСАГО, считаю указанные цены крайне благоприятным результатом.
И это пройдет...
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24095
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: ОСАГО- готовь денег больше !
Князь писал(а):Князь писал(а):ФрекенСнорк, мне КАСКО и ОСАГО продлевать в июле. А от ложных обвинений в очередной раз убедительно прошу воздержаться.
Как торжественно обещал - привожу информацию о продлении страховок. Полное КАСКО 31 000 руб (было 29 т.р. с копейками), ОСАГО 3460 (было около 1900 руб). Никто ничего не навязывал в плане непременного необходимого страхования. С учетом общей инфляции и и утроения выплат по ОСАГО, считаю указанные цены крайне благоприятным результатом.
ну ещё бы, после того, как ЦБ РФ погрозил пальчиком, вам бы чего навязали. однако платёж почти на 70 % поднялся.
осталось только вам попасть в аварию, чтобы насладиться утроением выплаты.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: ОСАГО- готовь денег больше !
Князь писал(а):Как торжественно обещал - привожу информацию о продлении страховок. Полное КАСКО 31 000 руб (было 29 т.р. с копейками), ОСАГО 3460 (было около 1900 руб). Никто ничего не навязывал в плане непременного необходимого страхования. С учетом общей инфляции и и утроения выплат по ОСАГО, считаю указанные цены крайне благоприятным результатом.
И чего же? У меня страховка(осага) за две последние автомобили порядка двух с половиной тыщ получилась, за каждую, до ста кобыл. Это апрель - май этого года. Хотя тестю, например, сначала 4200 зарядили, в компании где он несколько лет подряд страховался, с безаварийным стажем.
"Нанашу помашч и пречиняйу дабро, нах..."© Casper
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24095
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: ОСАГО- готовь денег больше !
http://www.rbc.ru/finances/18/11/2015/564c457b9a7947f83f6fb433?utm_source=gismeteo&utm_medium=news&utm_campaign=gism_top10
Набиуллина поручила найти способ «отпустить» тариф ОСАГО
Набиуллина поручила найти способ «отпустить» тариф ОСАГО
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: ОСАГО- готовь денег больше !
ФрекенСнорк писал(а):http://www.rbc.ru/finances/18/11/2015/564c457b9a7947f83f6fb433?utm_source=gismeteo&utm_medium=news&utm_campaign=gism_top10
Набиуллина поручила найти способ «отпустить» тариф ОСАГО
Интересно конечно, главное чтобы это не привело к тому, что страховые просто опять будут зажимать выдачу полисов, в частности регионов.
Так называемая забастовка, из-за того что хотят больше денег.
И слабо верится в снижение почему то.
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