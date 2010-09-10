Как говорится в сообщении ЦБ от 26 мая, решение принято "в связи с неисполнением обществом в установленный срок предписаний Банка России в части нарушения порядка заключения договоров ОСАГО, в частности, применения коэффициента бонус-малус (учитывает скидки и надбавки к базовому тарифу в зависимости от наличия страховых выплат) при расчете страховой премии по ОСАГО".



Решение вступает в силу со дня его опубликования в "Вестнике Банка России".



Нарушения ООО "Росгосстрах" законодательства по ОСАГО, в том числе непредставление автовладельцам законной скидки за безубыточность, необоснованный отказ в заключении договора, навязывание дополнительных услуг, носили массовый характер, говорится в заявлении регулятора.



Только с 1 апреля по 25 мая в ЦБ поступило более 2,3 тысячи жалоб от граждан на действия ООО "Росгосстрах" при заключении договоров ОСАГО. С начала года компании было выдано 385 предписаний, вынесено 78 постановлений о привлечении к административной ответственности по ст.15.34.1 КоАП (необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования либо навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования).



Ограничение действия лицензии страховщика означает запрет на заключение договоров ОСАГО и внесение изменений в действующие договоры, влекущих увеличение обязательств.



"Россгосстрах" обязан принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства по ранее заключенным договорам ОСАГО, Банк России обещает осуществление компанией выплат.



В связи с доминирующей долей ООО "Росгосстрах" в ряде регионов ЦБ "уделит повышенное внимание ситуации с доступностью услуги ОСАГО для автовладельцев", сказано в сообщении. Регулятор также продолжит диалог с Российским союзом автостраховщиков, направленный на стабилизацию ситуации на рынке ОСАГО.



В случае возникновения проблем с получением страховой выплаты по ОСАГО в "Росгосстрахе", а также с приобретением полисов в других компаниях, ЦБ рекомендует обращаться с жалобой в Службу Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров.