ЖК Северный на Зубковой

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Larech
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 11:14

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение Larech » 11 авг 2016, 11:17

LAMA писал(а):Меркурий - это не 11штук 25этажных домов, а одно 15 этажное здание

Там сзади собираются еще 5 домов построить, правда, через несколько лет
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Larech
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 11:14

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение Larech » 11 авг 2016, 11:43

Приезжал в ЖК Северный в выходные, квартирку смотрел.
Прямо под окнами спорткомплекс.
Понятно, что посторонних на стройку не пускают. Но по субботам можно заказать экскурсию (только заранее требуется позвонить). Разрешают снимать. Если запустить параллельно музыку, можно снять "кино" про квартиру (если кому-то интересно, мое лежит по ссылке: https://youtu.be/hr7H0FOyEGA). Пусть непрофессионально, зато будет с чем сравнивать, когда в декабре дом достроят.
Площадь небольшая, но все сделано очень прилично, самому доделывать придется совсем немного. Это главное, а то эпопея грозила бы затянуться.
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Alex Ricci
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 июл 2016, 14:52

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение Alex Ricci » 17 авг 2016, 16:26

ЖК "Северный", корпус 1. Фотоотчёт со строительной площадки, август 2016г.
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1.jpg
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Alex Ricci
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 июл 2016, 14:52

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение Alex Ricci » 17 авг 2016, 16:29

ЖК "Северный", корпус 2. Фотоотчёт со строительной площадки, август 2016г.
Вложения
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
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NaZGuL
Гость RZN.info
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 14:29

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение NaZGuL » 17 авг 2016, 23:58

а сколько квартир в этом доме?)
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Северная Компания 62
Гость RZN.info
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение Северная Компания 62 » 20 сен 2016, 11:28

ЖК "Северный", корпус 1. Фотоотчёт со строительной площадки, сентябрь 2016г.
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Северная Компания 62
Гость RZN.info
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение Северная Компания 62 » 20 сен 2016, 11:33

ЖК "Северный", корпус 2. Фотоотчёт со строительной площадки, сентябрь 2016г.
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Северная Компания 62
Гость RZN.info
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение Северная Компания 62 » 18 окт 2016, 15:48

ЖК "Северный", корпус 1. Фотоотчёт со строительной площадки, октябрь 2016г.
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Fas Binder
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 18:07

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение Fas Binder » 21 окт 2016, 12:25

народ, а кто знает, что там с парковками? хочу присмотреть квартиру, но что-то пугает вот этот момент Дома огромные, народу много, где парковаться?
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Северная Компания 62
Гость RZN.info
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение Северная Компания 62 » 16 ноя 2016, 20:55

ЖК "Северный", корпус 1. Фотоотчёт со строительной площадки, ноябрь 2016г.
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Северная Компания 62
Гость RZN.info
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение Северная Компания 62 » 16 ноя 2016, 20:58

ЖК "Северный", корпус 2. Фотоотчёт со строительной площадки, ноябрь 2016г.
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Татьяна Михайловна
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 дек 2016, 11:09

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение Татьяна Михайловна » 15 дек 2016, 12:43

Присмотрели с мужем квартирку в Северном, волнует,конечно, парковка и выезд, поговаривают скоро снесут 2-х этажки на окраине Соколовки что у пруда и ул.Тепличную продлят до жк Северный,чтобы выезд был.... уж не знаю правда ли это, ни у кого нет информации на этот счет?
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Larech
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 11:14

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение Larech » 21 дек 2016, 12:22

В ноябре гор. администрация устраивала общественные слушания по дорожной сети в Соколовке - эти предложения рассматривались. Только 2 местн. предприятия внесли поправки, и проект стали перерисовывать. Там за прудами планировалось снести не 2-этажки, а железные гаражи. И да, проезды сквозные сделать от Зубковой до Восточной окружной и до станции Лесок
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Северная Компания 62
Гость RZN.info
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение Северная Компания 62 » 23 дек 2016, 23:17

ЖК "Северный", корпус 1. Фотоотчёт со строительной площадки, декабрь 2016 г.
Вложения
Северный1-1.jpg
Северный1-2.jpg
Северный1-3.jpg
Северный1-4.jpg
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Татьяна Михайловна
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 дек 2016, 11:09

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение Татьяна Михайловна » 23 дек 2016, 23:22

красота) а когда планируется сад и школу строить?дочка наша уже купила квартиру в 1корп.и в раздумьях-куда детей определять.
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Северная Компания 62
Гость RZN.info
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение Северная Компания 62 » 25 дек 2016, 21:09

ЖК "Северный", корпус 2. Фотоотчет со строительной площадки, декабрь 2016 г.
Вложения
Северный2-1.jpg
Северный2-2.jpg
Северный2-3.jpg
Северный2-4.jpg
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Larech
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 11:14

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение Larech » 10 фев 2017, 14:22

Третий дом будет отличаться от первых двух, кирпичный и 15-этажный. И стоять будет в другом ряду, а не как первые два, друг за другом. Под третий дом уже фундамент готовится
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Scottsmalf
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34

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