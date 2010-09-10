ЖК Северный на Зубковой
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК Северный на Зубковой
LAMA писал(а):Меркурий - это не 11штук 25этажных домов, а одно 15 этажное здание
Там сзади собираются еще 5 домов построить, правда, через несколько лет
Re: ЖК Северный на Зубковой
Приезжал в ЖК Северный в выходные, квартирку смотрел.
Прямо под окнами спорткомплекс.
Понятно, что посторонних на стройку не пускают. Но по субботам можно заказать экскурсию (только заранее требуется позвонить). Разрешают снимать. Если запустить параллельно музыку, можно снять "кино" про квартиру (если кому-то интересно, мое лежит по ссылке: https://youtu.be/hr7H0FOyEGA). Пусть непрофессионально, зато будет с чем сравнивать, когда в декабре дом достроят.
Площадь небольшая, но все сделано очень прилично, самому доделывать придется совсем немного. Это главное, а то эпопея грозила бы затянуться.
Прямо под окнами спорткомплекс.
Понятно, что посторонних на стройку не пускают. Но по субботам можно заказать экскурсию (только заранее требуется позвонить). Разрешают снимать. Если запустить параллельно музыку, можно снять "кино" про квартиру (если кому-то интересно, мое лежит по ссылке: https://youtu.be/hr7H0FOyEGA). Пусть непрофессионально, зато будет с чем сравнивать, когда в декабре дом достроят.
Площадь небольшая, но все сделано очень прилично, самому доделывать придется совсем немного. Это главное, а то эпопея грозила бы затянуться.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 18 июл 2016, 14:52
Re: ЖК Северный на Зубковой
ЖК "Северный", корпус 1. Фотоотчёт со строительной площадки, август 2016г.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 18 июл 2016, 14:52
Re: ЖК Северный на Зубковой
ЖК "Северный", корпус 2. Фотоотчёт со строительной площадки, август 2016г.
Re: ЖК Северный на Зубковой
а сколько квартир в этом доме?)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: ЖК Северный на Зубковой
ЖК "Северный", корпус 1. Фотоотчёт со строительной площадки, сентябрь 2016г.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: ЖК Северный на Зубковой
ЖК "Северный", корпус 2. Фотоотчёт со строительной площадки, сентябрь 2016г.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: ЖК Северный на Зубковой
ЖК "Северный", корпус 1. Фотоотчёт со строительной площадки, октябрь 2016г.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 18:07
Re: ЖК Северный на Зубковой
народ, а кто знает, что там с парковками? хочу присмотреть квартиру, но что-то пугает вот этот момент Дома огромные, народу много, где парковаться?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: ЖК Северный на Зубковой
ЖК "Северный", корпус 1. Фотоотчёт со строительной площадки, ноябрь 2016г.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: ЖК Северный на Зубковой
ЖК "Северный", корпус 2. Фотоотчёт со строительной площадки, ноябрь 2016г.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 15 дек 2016, 11:09
Re: ЖК Северный на Зубковой
Присмотрели с мужем квартирку в Северном, волнует,конечно, парковка и выезд, поговаривают скоро снесут 2-х этажки на окраине Соколовки что у пруда и ул.Тепличную продлят до жк Северный,чтобы выезд был.... уж не знаю правда ли это, ни у кого нет информации на этот счет?
Re: ЖК Северный на Зубковой
В ноябре гор. администрация устраивала общественные слушания по дорожной сети в Соколовке - эти предложения рассматривались. Только 2 местн. предприятия внесли поправки, и проект стали перерисовывать. Там за прудами планировалось снести не 2-этажки, а железные гаражи. И да, проезды сквозные сделать от Зубковой до Восточной окружной и до станции Лесок
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: ЖК Северный на Зубковой
ЖК "Северный", корпус 1. Фотоотчёт со строительной площадки, декабрь 2016 г.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 15 дек 2016, 11:09
Re: ЖК Северный на Зубковой
красота) а когда планируется сад и школу строить?дочка наша уже купила квартиру в 1корп.и в раздумьях-куда детей определять.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: ЖК Северный на Зубковой
ЖК "Северный", корпус 2. Фотоотчет со строительной площадки, декабрь 2016 г.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: ЖК Северный на Зубковой
ЖК «Северный», корпус 2. Фотоотчет со строительной площадки. Январь 2017 г.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: ЖК Северный на Зубковой
ЖК «Северный», корпус 1. Фотоотчет со строительной площадки. Январь 2017 г.
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Cooper Discoverer H/T Plus – резина класса люкс. Предназначается для крупных джипов. Всесезонная износостойкая шина. Для резины Cooper H/T Plus характерен короткий тормозной путь. Отличное сцепление на льду. Защита от аквапланирования. Подойдет для путешествий и загородных поездок.
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© 2009-2016 компания ООО "Cooper-spb" Все права защищены
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Резина Купер, независимо от модели и целевой направленности, неизменно отличается отличным качеством, большими пробегами и доступной ценой. У нас вы всегда можете купить резину Cooper для легкового автомобиля, кроссовера, внедорожника и даже легких грузовиков и микроавтобусов. Среди всего разнообразия автошин Cooper мы поможем вам подобрать модель, которая идеально подойдет вашему автомобилю.
Особенно в линейке шин Купер стоит отметить семейство покрышек Cooper Discoverer , ориентированное на внедорожники. Шины Купер Дисковерер – лучший выбор для владельцев джипов и легких грузовых машин. Купер Дисковерер включает в себя как зимние, так и всесезонные модели. Шины Cooper Discoverer – это всегда соединение прочности и стильного дизайна.
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В нашем магазине вы всегда можете найти в наличии и купить шины Cooper . шины Hankook. Marshal. GT Radial и Vredestein. а также заказать их с доставкой по СПб . Так что приобретайте шины от Купер в СПб и передвигайтесь с комфортом. Сегодня резину Cooper купить легко!
Модельный ряд шин
Весь модельный ряд Cooper в нашем магазине всегда в наличии. Стоит отметить, что шины от компании Купер – отличный выбор для преодоления грязи и слякоти. Она славится своими грязевыми и полугрязевыми шинами . Вот некоторые модели Купер, которые вы можете найти у нас.
Cooper Discoverer S/T Maxx – прочная всесезонная резина для внедорожников. Защищена от попадания камней в протектор. Оптимальные шины для бездорожья. Легко выдерживают любые нагрузки. При разработке модели Cooper S/T Maxx использована современная технология укрепления каркаса Armor-Tek3.
Cooper Discoverer CTS – шины премиум-класса. Всесезонная резина для небольших грузовиков и микроавтобусов. Cooper CTS подходит для скоростного вождения. Благодаря использованию технологии R-TEC увеличилась отзывчивость покрышки на команды рулевого управления.
Cooper Discoverer H/T Plus – резина класса люкс. Предназначается для крупных джипов. Всесезонная износостойкая шина. Для резины Cooper H/T Plus характерен короткий тормозной путь. Отличное сцепление на льду. Защита от аквапланирования. Подойдет для путешествий и загородных поездок.
Cooper Weather-Master WSC – зимняя грязевая резина. Предназначена для спортивных внедорожников, кроссоверов и пикапов. Снежные канавки в протекторе очищают его от талого снега, грязи и льда. Стильный рисунок защищает от аквапланирования.
Как купить шины в Санкт-Петербурге?
Владельцам джипов стоит обратить внимание купить шины санкт петербурге колесо на раздел с шинами для внедорожников . Здесь представлен широкий выбор внедорожной резины для бездорожья и городских трасс. Каждую из заявленных моделей вы можете купить в СПб.
Также многих автомобилистов заинтересует раздел с полугрязевыми колесами .
Вы легко можете найти и купить автомобильные шины в Санкт-Петербурге . В этом вам поможет наш интернет-магазин. Мы предлагаем широкий выбор покрышек для любых автомобилей и для любых ситуаций.
© 2009-2016 компания ООО "Cooper-spb" Все права защищены
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