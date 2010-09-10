Сообщение Татьяна Михайловна » 15 дек 2016, 12:43

Присмотрели с мужем квартирку в Северном, волнует,конечно, парковка и выезд, поговаривают скоро снесут 2-х этажки на окраине Соколовки что у пруда и ул.Тепличную продлят до жк Северный,чтобы выезд был.... уж не знаю правда ли это, ни у кого нет информации на этот счет?