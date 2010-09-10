ЖК Северный на Зубковой
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК Северный на Зубковой
LAMA писал(а):Меркурий - это не 11штук 25этажных домов, а одно 15 этажное здание
Там сзади собираются еще 5 домов построить, правда, через несколько лет
Re: ЖК Северный на Зубковой
Приезжал в ЖК Северный в выходные, квартирку смотрел.
Прямо под окнами спорткомплекс.
Понятно, что посторонних на стройку не пускают. Но по субботам можно заказать экскурсию (только заранее требуется позвонить). Разрешают снимать. Если запустить параллельно музыку, можно снять "кино" про квартиру (если кому-то интересно, мое лежит по ссылке: https://youtu.be/hr7H0FOyEGA). Пусть непрофессионально, зато будет с чем сравнивать, когда в декабре дом достроят.
Площадь небольшая, но все сделано очень прилично, самому доделывать придется совсем немного. Это главное, а то эпопея грозила бы затянуться.
Прямо под окнами спорткомплекс.
Понятно, что посторонних на стройку не пускают. Но по субботам можно заказать экскурсию (только заранее требуется позвонить). Разрешают снимать. Если запустить параллельно музыку, можно снять "кино" про квартиру (если кому-то интересно, мое лежит по ссылке: https://youtu.be/hr7H0FOyEGA). Пусть непрофессионально, зато будет с чем сравнивать, когда в декабре дом достроят.
Площадь небольшая, но все сделано очень прилично, самому доделывать придется совсем немного. Это главное, а то эпопея грозила бы затянуться.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 18 июл 2016, 14:52
Re: ЖК Северный на Зубковой
ЖК "Северный", корпус 1. Фотоотчёт со строительной площадки, август 2016г.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 18 июл 2016, 14:52
Re: ЖК Северный на Зубковой
ЖК "Северный", корпус 2. Фотоотчёт со строительной площадки, август 2016г.
Re: ЖК Северный на Зубковой
а сколько квартир в этом доме?)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: ЖК Северный на Зубковой
ЖК "Северный", корпус 1. Фотоотчёт со строительной площадки, сентябрь 2016г.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: ЖК Северный на Зубковой
ЖК "Северный", корпус 2. Фотоотчёт со строительной площадки, сентябрь 2016г.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: ЖК Северный на Зубковой
ЖК "Северный", корпус 1. Фотоотчёт со строительной площадки, октябрь 2016г.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 18:07
Re: ЖК Северный на Зубковой
народ, а кто знает, что там с парковками? хочу присмотреть квартиру, но что-то пугает вот этот момент Дома огромные, народу много, где парковаться?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: ЖК Северный на Зубковой
ЖК "Северный", корпус 1. Фотоотчёт со строительной площадки, ноябрь 2016г.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: ЖК Северный на Зубковой
ЖК "Северный", корпус 2. Фотоотчёт со строительной площадки, ноябрь 2016г.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 15 дек 2016, 11:09
Re: ЖК Северный на Зубковой
Присмотрели с мужем квартирку в Северном, волнует,конечно, парковка и выезд, поговаривают скоро снесут 2-х этажки на окраине Соколовки что у пруда и ул.Тепличную продлят до жк Северный,чтобы выезд был.... уж не знаю правда ли это, ни у кого нет информации на этот счет?
Re: ЖК Северный на Зубковой
В ноябре гор. администрация устраивала общественные слушания по дорожной сети в Соколовке - эти предложения рассматривались. Только 2 местн. предприятия внесли поправки, и проект стали перерисовывать. Там за прудами планировалось снести не 2-этажки, а железные гаражи. И да, проезды сквозные сделать от Зубковой до Восточной окружной и до станции Лесок
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: ЖК Северный на Зубковой
ЖК "Северный", корпус 1. Фотоотчёт со строительной площадки, декабрь 2016 г.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 15 дек 2016, 11:09
Re: ЖК Северный на Зубковой
красота) а когда планируется сад и школу строить?дочка наша уже купила квартиру в 1корп.и в раздумьях-куда детей определять.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: ЖК Северный на Зубковой
ЖК "Северный", корпус 2. Фотоотчет со строительной площадки, декабрь 2016 г.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: ЖК Северный на Зубковой
ЖК «Северный», корпус 2. Фотоотчет со строительной площадки. Январь 2017 г.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: ЖК Северный на Зубковой
ЖК «Северный», корпус 1. Фотоотчет со строительной площадки. Январь 2017 г.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: ЖК Северный на Зубковой
ЖК «Северный», корпус 2. Фотоотчет со строительной площадки. Конец января 2017 г.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: ЖК Северный на Зубковой
ЖК «Северный», корпус 1. Фотоотчет со строительной площадки. Конец января 2017 г.
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