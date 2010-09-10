Сообщение sva » Сегодня, 14:36

Larech писал(а): Третий дом будет отличаться от первых двух, кирпичный и 15-этажный. И стоять будет в другом ряду, а не как первые два, друг за другом. Под третий дом уже фундамент готовится

Татьяна Михайловна писал(а): красота) а когда планируется сад и школу строить?дочка наша уже купила квартиру в 1корп.и в раздумьях-куда детей определять.

Кстати почему изменилось ? Вроде каркасные монолиты дешевле лить чем кирпичные дома ставить.Можно сразу определять в те что есть. Школы строят только в исключительных случаях (сколько в городе их построили за 20 лет? 2?), а садик как показывает практика, застройщик делает под конец проекта. Скандал с садиком за перинатальным центром тому пример.