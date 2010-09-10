ЖК Северный на Зубковой
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК Северный на Зубковой
Фото за март - на сайте "Северки"
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: Сегодня, 16:12
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