ЖК Северный на Зубковой

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Larech
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 11:14

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение Larech » Вчера, 17:07

Фото за март - на сайте "Северки"
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AnthonyBaw
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Сегодня, 16:12

саморегулирующий греющий кабель для водопровода в леруа

Сообщение AnthonyBaw » 52 минуты назад

e-stroy pro/lavita/samoreg/ lavita gws decker srl 30 2
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