ЖК Северный на Зубковой

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Larech
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 11:14

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение Larech » 02 май 2017, 17:07

Фото за март - на сайте "Северки"
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s47
Гость RZN.info
Сообщения: 413
Зарегистрирован: 21 мар 2012, 23:58

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение s47 » 24 минуты назад

Наталья2017 писал(а):Последний фотоотчет за декабрь 2016, а более позднии фото есть второго корпуса ?


http://sk62.ru/object/jk_severniy_korpus_2/gallery
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