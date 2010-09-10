ЖК Северный на Зубковой
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК Северный на Зубковой
Фото за март - на сайте "Северки"
Re: ЖК Северный на Зубковой
Наталья2017 писал(а):Последний фотоотчет за декабрь 2016, а более позднии фото есть второго корпуса ?
http://sk62.ru/object/jk_severniy_korpus_2/gallery
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 02 май 2017, 02:56
Re: ЖК Северный на Зубковой
s47 писал(а):Наталья2017 писал(а):Последний фотоотчет за декабрь 2016, а более позднии фото есть второго корпуса ?
http://sk62.ru/object/jk_severniy_korpus_2/gallery
Спасибо!!!
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бистро кончаю что делать
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