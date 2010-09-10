ЖК Северный на Зубковой

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Larech
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 11:14

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение Larech » 02 май 2017, 17:07

Фото за март - на сайте "Северки"
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s47
Гость RZN.info
Сообщения: 413
Зарегистрирован: 21 мар 2012, 23:58

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение s47 » 07 май 2017, 02:33

Наталья2017 писал(а):Последний фотоотчет за декабрь 2016, а более позднии фото есть второго корпуса ?


http://sk62.ru/object/jk_severniy_korpus_2/gallery
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Наталья2017
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 май 2017, 02:56

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение Наталья2017 » 10 май 2017, 05:12

s47 писал(а):
Наталья2017 писал(а):Последний фотоотчет за декабрь 2016, а более позднии фото есть второго корпуса ?


http://sk62.ru/object/jk_severniy_korpus_2/gallery

Спасибо!!!
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Наталья2017
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 май 2017, 02:56

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение Наталья2017 » 11 июл 2017, 05:33

Здравствуйте, будущие соседи! Посмотрела фото 1 и 2 корпуса, что нашла на сайте СК. Кто нибудь, мне может сказать, там что все окна без подоконников или это пока так?
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1811
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение Antipov » Сегодня, 10:02

Наталья2017 писал(а):Здравствуйте, будущие соседи! Посмотрела фото 1 и 2 корпуса, что нашла на сайте СК. Кто нибудь, мне может сказать, там что все окна без подоконников или это пока так?

В ДДУ у вас про подоконники что написано? Насколько я знаю, новостройки сейчас сдают без внутренней отделки окон, т.е. без подоконников и откосов.
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