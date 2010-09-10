Сообщение Antipov » Сегодня, 10:02

Наталья2017 писал(а): Здравствуйте, будущие соседи! Посмотрела фото 1 и 2 корпуса, что нашла на сайте СК. Кто нибудь, мне может сказать, там что все окна без подоконников или это пока так?

В ДДУ у вас про подоконники что написано? Насколько я знаю, новостройки сейчас сдают без внутренней отделки окон, т.е. без подоконников и откосов.