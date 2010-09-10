ЖК Северный на Зубковой
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК Северный на Зубковой
Фото за март - на сайте "Северки"
Re: ЖК Северный на Зубковой
Наталья2017 писал(а):Последний фотоотчет за декабрь 2016, а более позднии фото есть второго корпуса ?
http://sk62.ru/object/jk_severniy_korpus_2/gallery
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 02 май 2017, 02:56
Re: ЖК Северный на Зубковой
s47 писал(а):Наталья2017 писал(а):Последний фотоотчет за декабрь 2016, а более позднии фото есть второго корпуса ?
http://sk62.ru/object/jk_severniy_korpus_2/gallery
Спасибо!!!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 02 май 2017, 02:56
Re: ЖК Северный на Зубковой
Здравствуйте, будущие соседи! Посмотрела фото 1 и 2 корпуса, что нашла на сайте СК. Кто нибудь, мне может сказать, там что все окна без подоконников или это пока так?
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1813
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: ЖК Северный на Зубковой
Наталья2017 писал(а):Здравствуйте, будущие соседи! Посмотрела фото 1 и 2 корпуса, что нашла на сайте СК. Кто нибудь, мне может сказать, там что все окна без подоконников или это пока так?
В ДДУ у вас про подоконники что написано? Насколько я знаю, новостройки сейчас сдают без внутренней отделки окон, т.е. без подоконников и откосов.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 02 май 2017, 02:56
Re: ЖК Северный на Зубковой
Посмотрела фотки второго корпуса, как то мало что изменилось за последние месяца три...
Re: ЖК Северный на Зубковой
Наталья2017 писал(а):Посмотрела фотки второго корпуса, как то мало что изменилось за последние месяца три...
У них на всех объектах мало что изменилось за последние 3 месяца. Приятель купил квартиру в Семчино, дом уже почти доделан но они все тянут. В Мервино метропарк совсем от графика отстал, там по документации уже в 3-м квартале должны были работы завершены на 20%, а по факту уже 4-й идет,а кроме заржавевшей арматуры торчащей из фундамента ничего не меняется, ну разве что кран вертикально поставили и дорогу туда сделали. Либо специально тянут для чего-то, либо проблемы какие-то у них с финансированием.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 02 май 2017, 02:56
Re: ЖК Северный на Зубковой
Да, вроде, продвигается стройка, территорию благоустраивают, красота! Еще год строить, думаю, успеют!
Re: ЖК Северный на Зубковой
Проблема с многоэтажными домами по части противопожарных систем.Датчики в квартирах и этажах.Установлены ли эти системы в этом доме? С ТРЦ разбираются.Скоро придет очередь для жилых домов.
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