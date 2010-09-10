ЖК Северный на Зубковой

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Larech
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 11:14

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение Larech » 02 май 2017, 17:07

Фото за март - на сайте "Северки"
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s47
Гость RZN.info
Сообщения: 414
Зарегистрирован: 21 мар 2012, 23:58

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение s47 » 07 май 2017, 02:33

Наталья2017 писал(а):Последний фотоотчет за декабрь 2016, а более позднии фото есть второго корпуса ?


http://sk62.ru/object/jk_severniy_korpus_2/gallery
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Наталья2017
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 02 май 2017, 02:56

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение Наталья2017 » 10 май 2017, 05:12

s47 писал(а):
Наталья2017 писал(а):Последний фотоотчет за декабрь 2016, а более позднии фото есть второго корпуса ?


http://sk62.ru/object/jk_severniy_korpus_2/gallery

Спасибо!!!
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Наталья2017
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 02 май 2017, 02:56

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение Наталья2017 » 11 июл 2017, 05:33

Здравствуйте, будущие соседи! Посмотрела фото 1 и 2 корпуса, что нашла на сайте СК. Кто нибудь, мне может сказать, там что все окна без подоконников или это пока так?
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1813
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение Antipov » 10 авг 2017, 10:02

Наталья2017 писал(а):Здравствуйте, будущие соседи! Посмотрела фото 1 и 2 корпуса, что нашла на сайте СК. Кто нибудь, мне может сказать, там что все окна без подоконников или это пока так?

В ДДУ у вас про подоконники что написано? Насколько я знаю, новостройки сейчас сдают без внутренней отделки окон, т.е. без подоконников и откосов.
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Наталья2017
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 02 май 2017, 02:56

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение Наталья2017 » 18 окт 2017, 09:11

Посмотрела фотки второго корпуса, как то мало что изменилось за последние месяца три...
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Ernest
Гость RZN.info
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 18 мар 2009, 22:59
Откуда: Рязань

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение Ernest » 18 окт 2017, 09:55

Наталья2017 писал(а):Посмотрела фотки второго корпуса, как то мало что изменилось за последние месяца три...

У них на всех объектах мало что изменилось за последние 3 месяца. Приятель купил квартиру в Семчино, дом уже почти доделан но они все тянут. В Мервино метропарк совсем от графика отстал, там по документации уже в 3-м квартале должны были работы завершены на 20%, а по факту уже 4-й идет,а кроме заржавевшей арматуры торчащей из фундамента ничего не меняется, ну разве что кран вертикально поставили и дорогу туда сделали. Либо специально тянут для чего-то, либо проблемы какие-то у них с финансированием.
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Наталья2017
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 02 май 2017, 02:56

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение Наталья2017 » 01 ноя 2017, 09:03

Да, вроде, продвигается стройка, территорию благоустраивают, красота! Еще год строить, думаю, успеют!
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6465
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение ivanes » 28 мар 2018, 19:30

Проблема с многоэтажными домами по части противопожарных систем.Датчики в квартирах и этажах.Установлены ли эти системы в этом доме? С ТРЦ разбираются.Скоро придет очередь для жилых домов.
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Найкс
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 05 май 2015, 23:51

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение Найкс » 29 мар 2018, 23:54

проблем с противопожаркой в новостройках никогда не было. не несите чушь.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6465
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: ЖК Северный на Зубковой

Сообщение ivanes » 56 минут назад

Проблема в длине лестницы.

Изображение

помню случай,когда пожарная служба Рязани отобрала импортную машину с лестницей у предприятия.Дома построили,а машин не приобрели.
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