Сообщение Ernest » 18 окт 2017, 09:55

Наталья2017 писал(а): Посмотрела фотки второго корпуса, как то мало что изменилось за последние месяца три...

У них на всех объектах мало что изменилось за последние 3 месяца. Приятель купил квартиру в Семчино, дом уже почти доделан но они все тянут. В Мервино метропарк совсем от графика отстал, там по документации уже в 3-м квартале должны были работы завершены на 20%, а по факту уже 4-й идет,а кроме заржавевшей арматуры торчащей из фундамента ничего не меняется, ну разве что кран вертикально поставили и дорогу туда сделали. Либо специально тянут для чего-то, либо проблемы какие-то у них с финансированием.