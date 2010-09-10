репетитор по математике

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yul260279
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 12 сен 2014, 22:01

репетитор по математике

Сообщение yul260279 » 25 окт 2014, 19:42

Очень нужен репетитор по математике 10 класс. Октябрьский район.
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Ledi Macbeth
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 13 авг 2011, 19:07

Re: репетитор по математике

Сообщение Ledi Macbeth » 19 окт 2016, 02:54

Неужели это такая редкость? Не первый раз вижу подобные объявления, что не могут найти репетитора по математике. Вон загляните сюда http://www.spbrepetitor.ru/include/mathematics.php . Предостаточно вариантов имеется.
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megOMetr
Гость RZN.info
Сообщения: 236
Зарегистрирован: 21 янв 2010, 09:52
Откуда: Ташкент-Рязань

Re: репетитор по математике

Сообщение megOMetr » 19 окт 2016, 09:54

А ничего что от Рязани до Санкт-Петербурга 900 км.?
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: репетитор по математике

Сообщение UNCLE1911 » 19 окт 2016, 23:34

А им, по моему, баблишко платят за скрины. Поэтому наша борьба и модериирование им по ..ю мороз.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Ledi Macbeth
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 13 авг 2011, 19:07

Re: репетитор по математике

Сообщение Ledi Macbeth » 24 окт 2016, 05:01

megOMetr писал(а):А ничего что от Рязани до Санкт-Петербурга 900 км.?


А ничего, что интернетом можно пользоваться не только для болтовни на форумах. А есть такие штуки как скайп, например ;)
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Bransonfrifs
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 09:54

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Bransonfrifs
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 09:54

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Сообщение Bransonfrifs » 53 минуты назад

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