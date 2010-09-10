Сообщение Ledi Macbeth » 24 окт 2016, 05:01

megOMetr писал(а): А ничего что от Рязани до Санкт-Петербурга 900 км.?

А ничего, что интернетом можно пользоваться не только для болтовни на форумах. А есть такие штуки как скайп, например