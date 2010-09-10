репетитор по математике
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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репетитор по математике
Очень нужен репетитор по математике 10 класс. Октябрьский район.
- Ledi Macbeth
- Гость RZN.info
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 13 авг 2011, 19:07
Re: репетитор по математике
Неужели это такая редкость? Не первый раз вижу подобные объявления, что не могут найти репетитора по математике. Вон загляните сюда http://www.spbrepetitor.ru/include/mathematics.php . Предостаточно вариантов имеется.
Re: репетитор по математике
А ничего что от Рязани до Санкт-Петербурга 900 км.?
Re: репетитор по математике
А им, по моему, баблишко платят за скрины. Поэтому наша борьба и модериирование им по ..ю мороз.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Ledi Macbeth
- Гость RZN.info
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 13 авг 2011, 19:07
Re: репетитор по математике
megOMetr писал(а):А ничего что от Рязани до Санкт-Петербурга 900 км.?
А ничего, что интернетом можно пользоваться не только для болтовни на форумах. А есть такие штуки как скайп, например
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: Сегодня, 09:54
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: Сегодня, 09:54
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: Сегодня, 09:54
8 сообщений • Страница 1 из 1
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