репетитор по математике
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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репетитор по математике
Очень нужен репетитор по математике 10 класс. Октябрьский район.
Re: репетитор по математике
А им, по моему, баблишко платят за скрины. Поэтому наша борьба и модериирование им по ..ю мороз.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: репетитор по математике
Обратитесь сюда: https://author24.ru/tutors/ . Здесь лучшие репетиторы онлайн. Мы занимались с репетитором по математике и физике по скайпу. Остались очень довольны. Знания подтянулись и появилось стремление учиться, репетитор заинтересовал ребенка физикой и математикой.
3 сообщения • Страница 1 из 1
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