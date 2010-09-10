репетитор по математике

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yul260279
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 12 сен 2014, 22:01

репетитор по математике

Сообщение yul260279 » 25 окт 2014, 19:42

Очень нужен репетитор по математике 10 класс. Октябрьский район.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11314
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: репетитор по математике

Сообщение UNCLE1911 » 19 окт 2016, 23:34

А им, по моему, баблишко платят за скрины. Поэтому наша борьба и модериирование им по ..ю мороз.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: репетитор по математике

Сообщение Изаура » 15 ноя 2018, 16:09

Обратитесь сюда: https://author24.ru/tutors/ . Здесь лучшие репетиторы онлайн. Мы занимались с репетитором по математике и физике по скайпу. Остались очень довольны. Знания подтянулись и появилось стремление учиться, репетитор заинтересовал ребенка физикой и математикой.
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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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репетитор по математике

Сообщение Avesgamer » 25 минут назад

знаю хорошего репетитора-химика но и от ребенка зависит многое...никакой репетитор не научит доже на 70 баллов,если нет потенциала...особенно по химии...

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