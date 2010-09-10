репетитор по математике
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Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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репетитор по математике
Очень нужен репетитор по математике 10 класс. Октябрьский район.
Re: репетитор по математике
А им, по моему, баблишко платят за скрины. Поэтому наша борьба и модериирование им по ..ю мороз.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: репетитор по математике
Обратитесь сюда: https://author24.ru/tutors/ . Здесь лучшие репетиторы онлайн. Мы занимались с репетитором по математике и физике по скайпу. Остались очень довольны. Знания подтянулись и появилось стремление учиться, репетитор заинтересовал ребенка физикой и математикой.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 134
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
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репетитор по математике
знаю хорошего репетитора-химика но и от ребенка зависит многое...никакой репетитор не научит доже на 70 баллов,если нет потенциала...особенно по химии...
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Re: репетитор по математике
У меня пока сын только в 8 классе, но мы вполне справляемся без репетитора. Помогаю ему с домашним заданием, использую для этого решебник по алгебре Никольский 8 класс https://reshak.ru/reshebniki/algebra/8/nikol/index.html. Вообще на reshak.ru много готовых ГДЗ. Может и вам попробовать такой вариант?
Re: репетитор по математике
yul260279 писал(а):Очень нужен репетитор по математике 10 класс. Октябрьский район.
А вы уверены что занятия с репетитором принесут пользу?
Re: репетитор по математике
Мы для сына поменяли очень много репетиторов математики, пока не попалась Соробан школа устного счета https://soroban.ru/timetable/sankt-peterburg/ . В этой школе ребенка научили считать в уме очень быстро и соответственно параллельно у него начала активно развиваться логика, фантазия, концентрация внимания. Сын сам смог подтянуть свои оценки в школе без репетиторов.
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