Сообщение fedoseewa.oxana » 02 фев 2015, 14:35

классный отчет!

обожаю развалины особняков разных, готова целый день их рассматривать, да и сама бродить!

и паровоз там такой крутой, вот бы вернуться в прошлое и покататься на таком! какие тогда интересно были пейзажи, как выглядели города и деревеньки.. интересное дело!