Небольшое, но увлекательное путешествие из Коломны в Рязань
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
4 сообщения • Страница 1 из 1
Небольшое, но увлекательное путешествие из Коломны в Рязань
Отчет о Экипажа №888 об участи во III этапе Автопробега "Золотое кольцо 2014"
Отличное начало отпуска! В первый же день очередной этап Кубка Золотого Кольца, и такая прекрасная погода. На третьем этапе мы решили расширить состав экипажа, так как две головы уже не тянут. Одна всё время курит, вторая путает запад с востоком, а кто-то должен помогать смотреть на север и иногда оглядываться на юг. "А мы пойдем на Север", сказал Каа, и радостно лопнул шарик... Или это был Винни Пух?.. Или... Нее, пилот точно что-то курит.
Утром, собрав экипаж, отправились на старт. Направление известное, во всех городах маршрута мы уже были, а-то и не по разу, и соревнования там разные бывали. И всё же в Коломне мы потупили в четыре головы. Одна скрылась сразу после входа в стены Кремля, как выяснилось позже, не в поисках КП, а в поисках, не отхватить ли чего-то пожевать. Две другие деловито что-то высматривали, и только голова пилота за всеми наблюдала и находила КПшки.
Мы точно так же сначала прогулялись по Кремлю, собирая КП, и только потом нашли водовоза. Ну как нашли, нашли мальчика на велосипеде, и попросили любезно показать дорогу.
Многие уголки в Коломне открыли для себя впервые, например поляну с тремя мушкитёрами… ой, пардонс мон амур, с тремя богатырями и неподалеку от них ещё не подкованную одинокую лошадку… Её наездника рядом не увидели… Разве что позже в Рязани… Ни за чтобы не подумали, что её хозяин Евпатий Коловрат, ёшкин матрёшкин.
Азимуты водили нас вперед-назад по Коломне, точнее заставляли топать ножками из одной точки в другую и обратно, тем самым наматывая километры и сжигая тысячи калорий, которыми мы не запаслись с утра. А кто-то тем временем уже что-то точит. Устав гулять и подсмотрев идею у экипажа №095, пилот был отправлен за машиной, а сами пошли по азимуту, договорившись встретиться в следующей точке.
Оставшиеся точки просчитали, и дальше собирали уже всё на машине. На Коломну убили полдня, но нашли всё.
В Лухавицах все точки нашлись достаточно легко и быстро, а всё потому, что у пилота хорошая память и помимо голубца, точнее огурца, он помнит, что однажды видел двух ангелов, охраняемых Петей с якорем, а баркас его покинувший, мы не нашли, да и точки такой в задании не было.
Почтальон Печкин.
По дороге в Зарайск начали собирать дорогие КП. Дорогие на вес золота, как мы любим. Здесь же попадались и обычные КП, серебрянники и деревянники, заяц например.
А так если не знать, пойди, угляди его с дороги.
На подъезде к Зарайску легенда была уже просчитана. Всё-таки два дополнительных члена экипажа внесли ощутимую пользу, не надо отвлекаться на бутерброды и сосисоны, всё как в лучших домах ЛондОна, и накормят, и напоят, и Кпхи помогут найти, и по азимуту проведут, и у штурмана время свободное появилось, да хоть ту же легенду просчитать. А ещё существенную помощь оказал наконец-то появившийся в нашем автомобиле навигатор. Предыдущий сломался ещё пару лет назад, и мы катались без него на ощупь. И бывало, что пилот как-то неожиданно заставал врасплох нервным криком: "Куда-Куда поворачивать???", когда автомобиль уже был на перекрёстке, и на решение было меньше секунды, а штурман гуглит точки, или вопросы, или легенду, короче не в карте. Начинается паника, судорожные поиски карты, резко путается право-лево. А-а-а, начиналась истерика, крики в сторону штурмана, бросание всех полезных и нужных инструментов на пол, переодически заканчивалось полной отключкой штурмана и возможным сходом с трассы. Теперь же все было гораздо веселее и позитивнее, ну почти…
В Зарайске бывали уже не раз, все точки нашлись быстро, правда всё равно несколько кругов накрутили, то одну точку забыли, то ответ на вопрос, штурман-то блондинка. И всё равно ведь что-то забыли взять.
Но времени уже много, пора торопиться, надо ещё собрать дорогие КП, хотя бы часть, и не опоздать на финиш. Как говориться, в последние два-три часа начинается настоящая «гонка». Направление выбрали Карино-Рожково-Глебово Городище. Порадовали грунтовки и полевые дороги, при свете солнца, словно укатанный только что катком асфальт. Но засад не было.
Глебово Городище.
Дальше делаем марш-бросок до Константиново. Последние КП брались паровозиком несколькими экипажами, причем некоторые вагончики пытались перепрыгнуть локомотивчик.
И всё, на финиш.
Останавливаемся на ночь в гостинице. Полностью поддерживаю broNiusha, гостиница превзошла все наши ожидания, отличный сервис за небольшие деньги! ОРГам отдельное спасибо за находку, мы визиточку сохранили.
В воскресенье у нас был целый день и отличная погода. Так как в Рязани мы оказались впервые, то само собой отправились на прогулку по городу и Кремлю. Казань брали, Астрахань брали, Рязань не брали.
В Рязани грибы с глазами.
Красавец Рязанский Кремль.
А вот и Евпатий Коловрат.
После прогулки по Рязани, решили отправиться в сторону Константиново и рассмотреть повнимательней те объекты, которые фоткали почти в потемках. Немного не доезжая Пощупово, в селе Костино посетили одно интересное место. Усадьба "короля картофеля", выдающегося ботаника, дворянина Николая Яковлевича Никитинского. Усадебный дом заброшен и разрушается, со всех сторон его обступает лес, но всё же видно былое величие.
В Пощупово посетили сам монастырь. Точка-то у нас была только у входа.
Из Пощупово поехали дальше в Новоселки. В этом селе находится дом-музей братьев Пироговых. Но музей сам мы не посещали, мы поехали дальше на геокэшерский тайничок «Ух ты!». Находится он на высоком берегу Оки. Какие же потрясающие виды открываются там, прямо хочется закричать: Ух ты!
Штурмана за плохую работу на трассе попытались скинуть с обрыва, но кто же тогда покажет короткую дорогу.
А короткая дорога привела нас в Константиново, на родину Есенина. В музей мы уже не попадали, было уже почти 6 вечера. Просто обошли все достопримечательности, покатали бэка на лошадке, прикупили рязанской картошечки, и отправились домой собирать все мыслимые и не мыслимые пробки.
Дом-музей Есенина.
Отличная получилась покатушка. Спасибо огромное нашим бэкам Ёлке и Алексею за неоценимую помощь на трассе и замечательную компанию. Спасибо огромное ОРГам за интересный квест и интересные места, которые вы для нас открываете!
Этот и другие отчёты Вы найдёте на нашем сайте: http://magistral.club/forum/viewtopic.php?f=292&t=2775&start=20
Отличное начало отпуска! В первый же день очередной этап Кубка Золотого Кольца, и такая прекрасная погода. На третьем этапе мы решили расширить состав экипажа, так как две головы уже не тянут. Одна всё время курит, вторая путает запад с востоком, а кто-то должен помогать смотреть на север и иногда оглядываться на юг. "А мы пойдем на Север", сказал Каа, и радостно лопнул шарик... Или это был Винни Пух?.. Или... Нее, пилот точно что-то курит.
Утром, собрав экипаж, отправились на старт. Направление известное, во всех городах маршрута мы уже были, а-то и не по разу, и соревнования там разные бывали. И всё же в Коломне мы потупили в четыре головы. Одна скрылась сразу после входа в стены Кремля, как выяснилось позже, не в поисках КП, а в поисках, не отхватить ли чего-то пожевать. Две другие деловито что-то высматривали, и только голова пилота за всеми наблюдала и находила КПшки.
Мы точно так же сначала прогулялись по Кремлю, собирая КП, и только потом нашли водовоза. Ну как нашли, нашли мальчика на велосипеде, и попросили любезно показать дорогу.
Многие уголки в Коломне открыли для себя впервые, например поляну с тремя мушкитёрами… ой, пардонс мон амур, с тремя богатырями и неподалеку от них ещё не подкованную одинокую лошадку… Её наездника рядом не увидели… Разве что позже в Рязани… Ни за чтобы не подумали, что её хозяин Евпатий Коловрат, ёшкин матрёшкин.
Азимуты водили нас вперед-назад по Коломне, точнее заставляли топать ножками из одной точки в другую и обратно, тем самым наматывая километры и сжигая тысячи калорий, которыми мы не запаслись с утра. А кто-то тем временем уже что-то точит. Устав гулять и подсмотрев идею у экипажа №095, пилот был отправлен за машиной, а сами пошли по азимуту, договорившись встретиться в следующей точке.
Оставшиеся точки просчитали, и дальше собирали уже всё на машине. На Коломну убили полдня, но нашли всё.
В Лухавицах все точки нашлись достаточно легко и быстро, а всё потому, что у пилота хорошая память и помимо голубца, точнее огурца, он помнит, что однажды видел двух ангелов, охраняемых Петей с якорем, а баркас его покинувший, мы не нашли, да и точки такой в задании не было.
Почтальон Печкин.
По дороге в Зарайск начали собирать дорогие КП. Дорогие на вес золота, как мы любим. Здесь же попадались и обычные КП, серебрянники и деревянники, заяц например.
А так если не знать, пойди, угляди его с дороги.
На подъезде к Зарайску легенда была уже просчитана. Всё-таки два дополнительных члена экипажа внесли ощутимую пользу, не надо отвлекаться на бутерброды и сосисоны, всё как в лучших домах ЛондОна, и накормят, и напоят, и Кпхи помогут найти, и по азимуту проведут, и у штурмана время свободное появилось, да хоть ту же легенду просчитать. А ещё существенную помощь оказал наконец-то появившийся в нашем автомобиле навигатор. Предыдущий сломался ещё пару лет назад, и мы катались без него на ощупь. И бывало, что пилот как-то неожиданно заставал врасплох нервным криком: "Куда-Куда поворачивать???", когда автомобиль уже был на перекрёстке, и на решение было меньше секунды, а штурман гуглит точки, или вопросы, или легенду, короче не в карте. Начинается паника, судорожные поиски карты, резко путается право-лево. А-а-а, начиналась истерика, крики в сторону штурмана, бросание всех полезных и нужных инструментов на пол, переодически заканчивалось полной отключкой штурмана и возможным сходом с трассы. Теперь же все было гораздо веселее и позитивнее, ну почти…
В Зарайске бывали уже не раз, все точки нашлись быстро, правда всё равно несколько кругов накрутили, то одну точку забыли, то ответ на вопрос, штурман-то блондинка. И всё равно ведь что-то забыли взять.
Но времени уже много, пора торопиться, надо ещё собрать дорогие КП, хотя бы часть, и не опоздать на финиш. Как говориться, в последние два-три часа начинается настоящая «гонка». Направление выбрали Карино-Рожково-Глебово Городище. Порадовали грунтовки и полевые дороги, при свете солнца, словно укатанный только что катком асфальт. Но засад не было.
Глебово Городище.
Дальше делаем марш-бросок до Константиново. Последние КП брались паровозиком несколькими экипажами, причем некоторые вагончики пытались перепрыгнуть локомотивчик.
И всё, на финиш.
Останавливаемся на ночь в гостинице. Полностью поддерживаю broNiusha, гостиница превзошла все наши ожидания, отличный сервис за небольшие деньги! ОРГам отдельное спасибо за находку, мы визиточку сохранили.
В воскресенье у нас был целый день и отличная погода. Так как в Рязани мы оказались впервые, то само собой отправились на прогулку по городу и Кремлю. Казань брали, Астрахань брали, Рязань не брали.
В Рязани грибы с глазами.
Красавец Рязанский Кремль.
А вот и Евпатий Коловрат.
После прогулки по Рязани, решили отправиться в сторону Константиново и рассмотреть повнимательней те объекты, которые фоткали почти в потемках. Немного не доезжая Пощупово, в селе Костино посетили одно интересное место. Усадьба "короля картофеля", выдающегося ботаника, дворянина Николая Яковлевича Никитинского. Усадебный дом заброшен и разрушается, со всех сторон его обступает лес, но всё же видно былое величие.
В Пощупово посетили сам монастырь. Точка-то у нас была только у входа.
Из Пощупово поехали дальше в Новоселки. В этом селе находится дом-музей братьев Пироговых. Но музей сам мы не посещали, мы поехали дальше на геокэшерский тайничок «Ух ты!». Находится он на высоком берегу Оки. Какие же потрясающие виды открываются там, прямо хочется закричать: Ух ты!
Штурмана за плохую работу на трассе попытались скинуть с обрыва, но кто же тогда покажет короткую дорогу.
А короткая дорога привела нас в Константиново, на родину Есенина. В музей мы уже не попадали, было уже почти 6 вечера. Просто обошли все достопримечательности, покатали бэка на лошадке, прикупили рязанской картошечки, и отправились домой собирать все мыслимые и не мыслимые пробки.
Дом-музей Есенина.
Отличная получилась покатушка. Спасибо огромное нашим бэкам Ёлке и Алексею за неоценимую помощь на трассе и замечательную компанию. Спасибо огромное ОРГам за интересный квест и интересные места, которые вы для нас открываете!
Этот и другие отчёты Вы найдёте на нашем сайте: http://magistral.club/forum/viewtopic.php?f=292&t=2775&start=20
- fedoseewa.oxana
- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 02 фев 2015, 13:45
Re: Небольшое, но увлекательное путешествие из Коломны в Ряз
классный отчет!
обожаю развалины особняков разных, готова целый день их рассматривать, да и сама бродить!
и паровоз там такой крутой, вот бы вернуться в прошлое и покататься на таком! какие тогда интересно были пейзажи, как выглядели города и деревеньки.. интересное дело!
обожаю развалины особняков разных, готова целый день их рассматривать, да и сама бродить!
и паровоз там такой крутой, вот бы вернуться в прошлое и покататься на таком! какие тогда интересно были пейзажи, как выглядели города и деревеньки.. интересное дело!
Re: Небольшое, но увлекательное путешествие из Коломны в Рязань
Крутой отчет, тоже захотелось съездить) Но работа не отпускает, куча командировок, правда езду немного по России, но города не успеваю посмотреть(
Re: Небольшое, но увлекательное путешествие из Коломны в Рязань
Stivvi писал(а):Крутой отчет, тоже захотелось съездить) Но работа не отпускает, куча командировок, правда езду немного по России, но города не успеваю посмотреть(
Да, не каждый может взять отпуск именно летом, чтобы отдохнуть. Я - один из них. Летом у меня тоже много командировок, при чем по маленьким городам, куда на самолете просто не добраться, зато можно использовать автобусы. Чтобы не мучаться с поиском билетов, я скачал приложение https://daedu.ru/кириши/санкт-петербург/ с актуальным расписанием и ценами, чтобы в любой момент владеть информацией, как и с какого вокзала мне добираться по рабочим делам!
4 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Туризм и отдых - TOUR.RZN.INFO»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость