Перевод Дворца бракосочетаний на Соборную 8

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Путник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: 09 янв 2010, 20:16

Re: Перевод Дворца бракосочетаний на Соборную 8

Сообщение Путник » 12 фев 2015, 21:13

DaveGibson писал(а):Судя по фотографиям из нового ЗАГС, больше очередей в "центральный" ЗАГС не будет. Конечно фотографии из старого здания выглядят гораздо интереснее.

Вот видите, как легко власти сумели решить проблему очередей в центральный ЗАГС! А вы всё недовольны почему-то. ))))
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
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Zenkina_A
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 мар 2015, 16:13

Re: Перевод Дворца бракосочетаний на Соборную 8

Сообщение Zenkina_A » 05 мар 2015, 16:24

как же теперь без белой лестницы XD
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16341
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Перевод Дворца бракосочетаний на Соборную 8

Сообщение ZZ » 05 мар 2015, 22:34

Zenkina_A писал(а):как же теперь без белой лестницы XD

Ну можно попросить работников новой хибарки торжеств покрасить какую-нибудь стремянку в белый цвет.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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Овняшка
Знаток RZN.info
Сообщения: 8574
Зарегистрирован: 08 сен 2009, 23:11

Re: Перевод Дворца бракосочетаний на Соборную 8

Сообщение Овняшка » 06 мар 2015, 14:18

на стремянке надо красиво потом разместить жениха с невестой для фото :)
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5490
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Перевод Дворца бракосочетаний на Соборную 8

Сообщение ivanes » 06 мар 2015, 20:49

Кто то разделил все городские здания на федеральные (торговые ряды),на региональные и муниципальные. От ЗАГСа требовали деньги за аренду этого здания- дворянского собрания. После ремонта комплекса зданий на Каширина будет располагаться вся власть города и области. Кому достанутся здания ,где ныне Облдума,Гордума, правительство?
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Jimmyitalm
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56

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Сообщение Jimmyitalm » 42 минуты назад

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