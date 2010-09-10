Перевод Дворца бракосочетаний на Соборную 8
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Re: Перевод Дворца бракосочетаний на Соборную 8
DaveGibson писал(а):Судя по фотографиям из нового ЗАГС, больше очередей в "центральный" ЗАГС не будет. Конечно фотографии из старого здания выглядят гораздо интереснее.
Вот видите, как легко власти сумели решить проблему очередей в центральный ЗАГС! А вы всё недовольны почему-то. ))))
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
Re: Перевод Дворца бракосочетаний на Соборную 8
как же теперь без белой лестницы XD
Re: Перевод Дворца бракосочетаний на Соборную 8
Zenkina_A писал(а):как же теперь без белой лестницы XD
Ну можно попросить работников новой хибарки торжеств покрасить какую-нибудь стремянку в белый цвет.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Перевод Дворца бракосочетаний на Соборную 8
на стремянке надо красиво потом разместить жениха с невестой для фото
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
Re: Перевод Дворца бракосочетаний на Соборную 8
Кто то разделил все городские здания на федеральные (торговые ряды),на региональные и муниципальные. От ЗАГСа требовали деньги за аренду этого здания- дворянского собрания. После ремонта комплекса зданий на Каширина будет располагаться вся власть города и области. Кому достанутся здания ,где ныне Облдума,Гордума, правительство?
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Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:
Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.
Срок кредитования - до 60 мес.
Процентная ставка - от 15,9%
Обеспечение - не требуется
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Требования к заемщикам:
Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ
Заполнить заявку
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