Где можно отучиться и получить права на автопогрузчик?

Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
рур345
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01 ноя 2014, 17:20

Где можно отучиться и получить права на автопогрузчик?

Сообщение рур345 » 01 ноя 2014, 17:23

Люди не могли бы вы подсказать, где можно отучиться и получить права на автопогрузчик?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2140
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: Где можно отучиться и получить права на автопогрузчик?

Сообщение volgovod » 10 ноя 2014, 22:59

Я учился в учебном комбинате на Гоголя. Но только там практики не жди, дадут тебе на советском пятитоннике кружок проехать и всё.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Вернуться к началу
рур345
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01 ноя 2014, 17:20

Re: Где можно отучиться и получить права на автопогрузчик?

Сообщение рур345 » 17 ноя 2014, 19:03

спасибо за ответ) к сожалению так не подходит, надо научиться, а не только права получить(
Вернуться к началу
Аватара пользователя
volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2140
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: Где можно отучиться и получить права на автопогрузчик?

Сообщение volgovod » 17 ноя 2014, 21:40

Учится будешь на работе, всё равно каждый погрузчик требует привыкания. Теоретическая подготовка там хорошая, а практики, да её вряд-ли где найдёшь.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3984
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Re: Где можно отучиться и получить права на автопогрузчик?

Сообщение Engineer » 18 ноя 2014, 07:52

Труд-Сервис на Вокзальной, д. 85.
(4912) 24-73-06
Вернуться к началу
рур345
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01 ноя 2014, 17:20

Re: Где можно отучиться и получить права на автопогрузчик?

Сообщение рур345 » 18 ноя 2014, 16:51

спасибо большое)
Вернуться к началу
nahiiii
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 09:14

Re: Где можно отучиться и получить права на автопогрузчик?

Сообщение nahiiii » 03 апр 2015, 09:26

Теоретическая подготовка там хорошая, а практики, да её вряд-ли где найдёшь.????
http://www.test-king.com/cert-CBAP.htm
http://www.bu.edu/
http://www.test-king.com/cert-SPHR.htm
http://www.brandeis.edu/
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Barselona
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 18:18

Re: Где можно отучиться и получить права на автопогрузчик?

Сообщение Barselona » 18 дек 2015, 18:46

спасибо, теперь я знаю в какую из них идти учиться.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Uzuar
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 апр 2016, 11:33

Re: Где можно отучиться и получить права на автопогрузчик?

Сообщение Uzuar » 08 апр 2016, 11:38

В свое время заканчивал курсы и получал права у них
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3445
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Где можно отучиться и получить права на автопогрузчик?

Сообщение Vredtech » 09 апр 2016, 22:03

Nazyka писал(а):Ребята нашел компанию, она занимается перевозкой груза http://zhdalians.ru/branches/ хотел у вас спросить вы бы воспользовался их услугами?


Нет. Неграмотные слишком.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Вернуться к началу
Mc_Zorven
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 июл 2016, 15:06

Re: Где можно отучиться и получить права на автопогрузчик?

Сообщение Mc_Zorven » 18 июл 2016, 15:10

я месяц назад обратился к компании братаполучил без каких либо проблем после курсов права.
Вернуться к началу
AnitaNuh
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 16:16

сайт знакомств для взрослых

Сообщение AnitaNuh » Сегодня, 16:55

lofos ru/ знакомства с девушками без регистрации
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Образование в Рязани»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей