Где можно отучиться и получить права на автопогрузчик?
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Где можно отучиться и получить права на автопогрузчик?
Люди не могли бы вы подсказать, где можно отучиться и получить права на автопогрузчик?
Re: Где можно отучиться и получить права на автопогрузчик?
Я учился в учебном комбинате на Гоголя. Но только там практики не жди, дадут тебе на советском пятитоннике кружок проехать и всё.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Re: Где можно отучиться и получить права на автопогрузчик?
спасибо за ответ) к сожалению так не подходит, надо научиться, а не только права получить(
Re: Где можно отучиться и получить права на автопогрузчик?
Учится будешь на работе, всё равно каждый погрузчик требует привыкания. Теоретическая подготовка там хорошая, а практики, да её вряд-ли где найдёшь.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Re: Где можно отучиться и получить права на автопогрузчик?
Труд-Сервис на Вокзальной, д. 85.
(4912) 24-73-06
(4912) 24-73-06
Re: Где можно отучиться и получить права на автопогрузчик?
спасибо большое)
Re: Где можно отучиться и получить права на автопогрузчик?
Теоретическая подготовка там хорошая, а практики, да её вряд-ли где найдёшь.????
http://www.test-king.com/cert-CBAP.htm
http://www.bu.edu/
http://www.test-king.com/cert-SPHR.htm
http://www.brandeis.edu/
http://www.bu.edu/
http://www.test-king.com/cert-SPHR.htm
http://www.brandeis.edu/
Re: Где можно отучиться и получить права на автопогрузчик?
спасибо, теперь я знаю в какую из них идти учиться.
Re: Где можно отучиться и получить права на автопогрузчик?
В свое время заканчивал курсы и получал права у них
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3445
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Где можно отучиться и получить права на автопогрузчик?
Nazyka писал(а):Ребята нашел компанию, она занимается перевозкой груза http://zhdalians.ru/branches/ хотел у вас спросить вы бы воспользовался их услугами?
Нет. Неграмотные слишком.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Где можно отучиться и получить права на автопогрузчик?
я месяц назад обратился к компании братаполучил без каких либо проблем после курсов права.
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