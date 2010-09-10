Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?

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Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 02 июн 2014, 01:03

Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?

Сообщение Поля » 19 окт 2016, 12:53

Я тоже покупаю, там товар такой же как и в магазинах, так почему бы не сэкономить.
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mamaru
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 09:35

Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?

Сообщение mamaru » 09 ноя 2016, 09:41

Всегда покупаю на распродажах и в интернет магазинах. не давно приобрела платье по очень выгодной цене http://myata-dress.ru/products/25433506
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ira19840
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 15:13

Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?

Сообщение ira19840 » 16 ноя 2016, 22:56

Много чего покупаю на распродажах в интернете.
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viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?

Сообщение viktorcok » 25 ноя 2016, 12:57

Я постоянно покупаю на распродажах (вот как раз сегодня и чёрная пятница!!!), так ведь намного выгоднее,иногда специально выжидаю дня распродажи и покупаю всё с хорошей скидкой. В интернет магазине тоже заказываю вещи, чаще всего это магазин "Dresscoat" ,там очень много классных моделей, хочется всё и сразу, приходится ждать акций, чтобы приобрести больше вещей за меньшую сумму))
Не надо бояться приобретать вещи на распродажах, это же не бракованный товар)
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ира84
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 19:03

Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?

Сообщение ира84 » 04 дек 2016, 22:20

Конечно покупаю, специально выискиваю самые крутые распродажи. Вот только позавчера купила люстру с ценой 4500 рэ вместо 18400.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 444
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?

Сообщение listen10 » 05 дек 2016, 19:50

alinka14 сразу нах!
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ира84
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 19:03

Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?

Сообщение ира84 » 06 дек 2016, 11:50

Не, люстра целая и невредимая. Просто в магазине http://www.svetodom.ru/ постоянно практикуют распродажу остатков. Вот теперь вылавливаю люстру для детской у них же.
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levitskiy
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 10 дек 2016, 11:46

Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?

Сообщение levitskiy » 10 дек 2016, 18:48

Обычно не успеваю на распродажи, но вот скидки или акции - люблю. Я тоже кешбек оформляю - нашел отличный сайт для этого https://letyshops.ru Любой магазин выбираете и часть затрат на покупки возвращается. Очень выгодно и удобно.
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Ромалия
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 01:33

Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?

Сообщение Ромалия » 12 дек 2016, 18:54

Если нахожу хорошую вещь, то покупаю.
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Варюшка
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Сегодня, 00:29

Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?

Сообщение Варюшка » Сегодня, 00:50

Да, бывает беру, но стараюсь делать разумные покупки.
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