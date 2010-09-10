Сообщение viktorcok » 25 ноя 2016, 12:57

Я постоянно покупаю на распродажах (вот как раз сегодня и чёрная пятница!!!), так ведь намного выгоднее,иногда специально выжидаю дня распродажи и покупаю всё с хорошей скидкой. В интернет магазине тоже заказываю вещи, чаще всего это магазин "Dresscoat" ,там очень много классных моделей, хочется всё и сразу, приходится ждать акций, чтобы приобрести больше вещей за меньшую сумму))

Не надо бояться приобретать вещи на распродажах, это же не бракованный товар)