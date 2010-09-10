Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
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Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
Я постоянно покупаю на распродажах (вот как раз сегодня и чёрная пятница!!!), так ведь намного выгоднее,иногда специально выжидаю дня распродажи и покупаю всё с хорошей скидкой. В интернет магазине тоже заказываю вещи, чаще всего это магазин "Dresscoat" ,там очень много классных моделей, хочется всё и сразу, приходится ждать акций, чтобы приобрести больше вещей за меньшую сумму))
Не надо бояться приобретать вещи на распродажах, это же не бракованный товар)
Не надо бояться приобретать вещи на распродажах, это же не бракованный товар)
Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
Конечно покупаю, специально выискиваю самые крутые распродажи. Вот только позавчера купила люстру с ценой 4500 рэ вместо 18400.
Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
alinka14 сразу нах!
Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
Не, люстра целая и невредимая. Просто в магазине http://www.svetodom.ru/ постоянно практикуют распродажу остатков. Вот теперь вылавливаю люстру для детской у них же.
Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
Если нахожу хорошую вещь, то покупаю.
Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
Да, бывает беру, но стараюсь делать разумные покупки.
Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
Я несколько раз попадала на действительно интересные вещи из распродаж. Когда обновляют ассортимент товара в магазине, то не совсем трендовые вещи из прошлой коллекций уценяют. Вот недавно купила пиджачок(жакет) с 90% скидкой!! Пиджак был как раз моего размера, неплохого качества и стоил ну ОЧЕНЬ дешево. Вот купила и все думаю: " а в чем подвох?"
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 08 июл 2014, 17:29
Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
Редко что то действительно хорошее можно найти по акции, я например пробовала такую косметику , мне не понравилось. Покупала дешевый лак, даже не использовала до конца , купила свой любимый pupa лак для ногтей https://paradpomad.ru/brands/pupa/nail-polish/ . Больше не буду ничего другого пробовать.
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