Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?

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viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?

Сообщение viktorcok » 25 ноя 2016, 12:57

Я постоянно покупаю на распродажах (вот как раз сегодня и чёрная пятница!!!), так ведь намного выгоднее,иногда специально выжидаю дня распродажи и покупаю всё с хорошей скидкой. В интернет магазине тоже заказываю вещи, чаще всего это магазин "Dresscoat" ,там очень много классных моделей, хочется всё и сразу, приходится ждать акций, чтобы приобрести больше вещей за меньшую сумму))
Не надо бояться приобретать вещи на распродажах, это же не бракованный товар)
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ира84
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 19:03

Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?

Сообщение ира84 » 04 дек 2016, 22:20

Конечно покупаю, специально выискиваю самые крутые распродажи. Вот только позавчера купила люстру с ценой 4500 рэ вместо 18400.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?

Сообщение listen10 » 05 дек 2016, 19:50

alinka14 сразу нах!
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ира84
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 19:03

Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?

Сообщение ира84 » 06 дек 2016, 11:50

Не, люстра целая и невредимая. Просто в магазине http://www.svetodom.ru/ постоянно практикуют распродажу остатков. Вот теперь вылавливаю люстру для детской у них же.
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Ромалия
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 01:33

Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?

Сообщение Ромалия » 12 дек 2016, 18:54

Если нахожу хорошую вещь, то покупаю.
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Варюшка
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 янв 2017, 00:29

Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?

Сообщение Варюшка » 06 янв 2017, 00:50

Да, бывает беру, но стараюсь делать разумные покупки.
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Maulisa
Гость RZN.info
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 01:53
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Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?

Сообщение Maulisa » 15 фев 2017, 14:17

Я несколько раз попадала на действительно интересные вещи из распродаж. Когда обновляют ассортимент товара в магазине, то не совсем трендовые вещи из прошлой коллекций уценяют. Вот недавно купила пиджачок(жакет) с 90% скидкой!! Пиджак был как раз моего размера, неплохого качества и стоил ну ОЧЕНЬ дешево. Вот купила и все думаю: " а в чем подвох?"
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
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Flemingia
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сегодня, 21:07

Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?

Сообщение Flemingia » 32 минуты назад

Почему бы и нет. Люблю распродажи. Даже особый азарт просыпается: найти вещь с максимальной скидкой. В принципе, на то и рассчитано. Но вещи, которые особо не нужны, никогда не беру.
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