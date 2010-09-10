Сообщение Maulisa » 15 фев 2017, 14:17

Я несколько раз попадала на действительно интересные вещи из распродаж. Когда обновляют ассортимент товара в магазине, то не совсем трендовые вещи из прошлой коллекций уценяют. Вот недавно купила пиджачок(жакет) с 90% скидкой!! Пиджак был как раз моего размера, неплохого качества и стоил ну ОЧЕНЬ дешево. Вот купила и все думаю: " а в чем подвох?"

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