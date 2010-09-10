Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
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Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
Конечно покупаю, специально выискиваю самые крутые распродажи. Вот только позавчера купила люстру с ценой 4500 рэ вместо 18400.
Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
alinka14 сразу нах!
Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
Не, люстра целая и невредимая. Просто в магазине http://www.svetodom.ru/ постоянно практикуют распродажу остатков. Вот теперь вылавливаю люстру для детской у них же.
Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
Если нахожу хорошую вещь, то покупаю.
Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
Я несколько раз попадала на действительно интересные вещи из распродаж. Когда обновляют ассортимент товара в магазине, то не совсем трендовые вещи из прошлой коллекций уценяют. Вот недавно купила пиджачок(жакет) с 90% скидкой!! Пиджак был как раз моего размера, неплохого качества и стоил ну ОЧЕНЬ дешево. Вот купила и все думаю: " а в чем подвох?"
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Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
Почему бы и нет. Люблю распродажи. Даже особый азарт просыпается: найти вещь с максимальной скидкой. В принципе, на то и рассчитано. Но вещи, которые особо не нужны, никогда не беру.
Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
Только там и покупаю. Потому что с нашими ценами по другому нельзя.
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