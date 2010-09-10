Сообщение fruct » Сегодня, 15:11

И снова Массимо. Хотела коричневую сумку на осень, почему-то именно с этим цветом у меня ассоциируется осень и уют. Ну и к моему тренчу подбирала. 4000 вместо 9000.Она чуть пушистая, отделана под мех пони.Ещё одна сумка, т.к. скоро море, мне нужна была пляжная сумка. И вот сегодня, зайдя в Инканто, увидела ее!) Может кому-то чёрный цвет на пляж покажется мрачноватым, но я что-то последнее время подсела на него, мне он кажется стильным) Фурнитура матовая, просто наклейки не сняла ещё.Тем более под эту сумку у меня недавно куплен купальник, покажу ниже. Сама форма сумки тоже необычная, этим меня и привлекла. Стоила, кстати, 5000, а сейчас со скидкой 70% стоит всего 1500. Но дело даже не в цене, мне она просто понравилась. Правда, я с поймала себя на мысли, что мне сложно последнее время что-то купить, ибо терпеть не могу держать дома вещи, которые я не использую или мне не нравятся. Поэтому всегда тщательно выбираю, покупаю только то, что действительно нравится и никогда распродажа не подтолкнёт меня к покупке ) Но сэкономить тоже всегда приятно, конечно ) Купальников новых два. По этическим соображениям показывать на себе не буду, только наТрусики-кюлоты. Обожаю эту форму! И нижнее белье в том числеИ вот такой ещё купальникСтою вчера в нем в примерочной, сел отлично, (мне с моей маленькой грудью очень сложно верх подобрать) и сомневаюсь по поводу цвета. Не то чтобы он мне не нравился, просто никогда ничего такого не было. Тут заглядывает девушка консультант (принесла что-то ещё на примерку) и неожиданнго говорит: девушка, вам ТАК идёт этот цвет! Ну все, взяла, конечно ) На загорелом теле будет здорово, мне кажется ) Часы муж подарил на 8 лет совместной жизни. 8 лет вместе-это жесть, скажу я вам. Жестяная свадьба, в смысле ). Курьер вот только привёз.И сменный браслетик к нимКак они мне нравятся! Вот прям в моем стиле!) Ну и вот ещё из распродажного. Форма для спортзала. 4700 вместо 10000 за все. Это Oysho. Обожаю их спортивную серию. Их xs садится на меня идеально и размер не ходовой для спортзала совсем, всегда есть выбор на распродаже )) Так что девочки, кто в поиске формы, советую присмотреться!)Всем спасибо и отличного вечера!)