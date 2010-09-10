Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?

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Flemingia
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 апр 2017, 21:07

Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?

Сообщение Flemingia » 15 апр 2017, 22:49

Почему бы и нет. Люблю распродажи. Даже особый азарт просыпается: найти вещь с максимальной скидкой. В принципе, на то и рассчитано. Но вещи, которые особо не нужны, никогда не беру.
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Упитанная
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 16:28

Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?

Сообщение Упитанная » 30 апр 2017, 16:38

Только там и покупаю. Потому что с нашими ценами по другому нельзя.
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ЗачеркнемПрошлое
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 мар 2017, 10:42

Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?

Сообщение ЗачеркнемПрошлое » 06 июн 2017, 10:03

Я стараюсь обувь покупать на распродажах, вот тут их очень много. Хочется красиво и удобно обуваться,а цены - не укупишь в сезон. Поэтому я, как в поговорке про сани - летом, немного смещая её смысл, покупаю летнюю обувь не зимой, конечно, а в конце сезона, равно, как и сапоги ближе к весне. В остальном я на распродажи не ориентируюсь.
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sancho2016
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 09:24

Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?

Сообщение sancho2016 » 31 минуту назад

Привет! Могу посоветовать один хороший интернет-магазин : kupivip . У них очень большой выбор и качество хорошее, вот эта модель приглянулась мне со скидкой 56%
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