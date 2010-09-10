Сообщение Flemingia » 15 апр 2017, 22:49

Почему бы и нет. Люблю распродажи. Даже особый азарт просыпается: найти вещь с максимальной скидкой. В принципе, на то и рассчитано. Но вещи, которые особо не нужны, никогда не беру.