Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
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Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
Почему бы и нет. Люблю распродажи. Даже особый азарт просыпается: найти вещь с максимальной скидкой. В принципе, на то и рассчитано. Но вещи, которые особо не нужны, никогда не беру.
Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
Только там и покупаю. Потому что с нашими ценами по другому нельзя.
- ЗачеркнемПрошлое
- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 14 мар 2017, 10:42
Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
Я стараюсь обувь покупать на распродажах, вот тут их очень много. Хочется красиво и удобно обуваться,а цены - не укупишь в сезон. Поэтому я, как в поговорке про сани - летом, немного смещая её смысл, покупаю летнюю обувь не зимой, конечно, а в конце сезона, равно, как и сапоги ближе к весне. В остальном я на распродажи не ориентируюсь.
- sancho2016
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 09:24
Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
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